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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Novedad en Benfica con Jhon Durán; su técnico tomaría decisión para próximo partido

Novedad en Benfica con Jhon Durán; su técnico tomaría decisión para próximo partido

Este jueves, el equipo portugués afronta el partido de vuelta de la llave contra Hearts, por la fase previa de Europa League, y Jhon Durán dio de qué hablar.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de ago, 2026
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Jhon Durán, delantero colombiano, celebra un gol con Benfica en la Europa League
Jhon Durán, delantero colombiano, celebra un gol con Benfica en la Europa League
Twitter de Benfica

Jhon Durán podría recibir una importante oportunidad con Benfica. El delantero colombiano sería una de las novedades en la formación titular que prepara el técnico Marco Silva para el próximo partido del conjunto portugués, en el que buscará sellar su clasificación a la siguiente fase de la Europa League.

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De acuerdo con información publicada por 'A Bola', el entrenador portugués tendría previsto realizar varias modificaciones en el equipo que enfrentará este jueves al Hearts, en Escocia, por el partido de vuelta de la tercera ronda previa de la Europa League. Entre las novedades estaría precisamente la presencia de Jhon Durán desde el inicio.

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La decisión de Marco Silva estaría relacionada principalmente con la amplia ventaja que Benfica consiguió en el partido de ida. El conjunto portugués se impuso 6-1 en el Estádio da Luz, resultado que le permite afrontar la revancha con mucha tranquilidad y, al mismo tiempo, darle descanso a algunos de los futbolistas que más minutos han acumulado en este comienzo de temporada.

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En ese contexto, el entrenador buscaría aprovechar el compromiso en territorio escocés para darle ritmo a jugadores que han tenido menos participación y también permitir que otros futbolistas lleguen en mejores condiciones físicas a los siguientes desafíos.

Para Jhon Durán, la posibilidad de ser titular representa una buena noticia. El atacante colombiano ya tuvo protagonismo en el duelo de ida contra Hearts, cuando ingresó durante el segundo tiempo y consiguió marcar uno de los goles de Benfica en la contundente victoria.

Jhon Durán Benfica
Jhon Durán celebra gol en el Benfica - Foto:
Benfica Oficial

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Ahora, según la probable formación publicada por 'A Bola', el delantero colombiano tendría la oportunidad de arrancar el encuentro desde el primer minuto.

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Durán había comenzado como suplente en el debut de Benfica en la Primeira Liga frente a Académico de Viseu, partido que terminó 2-2. El 'cafetero' ingresó en el tramo final del encuentro, mientras que, posteriormente, encontró protagonismo en la Europa League.

El atacante compite por un lugar en el frente de ataque con jugadores como Vangelis Pavlidis, Franjo Ivanović y Anísio Cabral, por lo que cada oportunidad resulta importante para ganarse la confianza de Marco Silva.

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