Gustavo Puerta despierta el interés de grandes clubes; se suma uno donde jugó James Rodríguez

Sus números en la campaña de ascenso con Racing de Santander a la primera división de España, más su buen desempeño en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá con la Selección Colombia, han puesto el nombre de Gustavo Puerta en el radar de varios clubes importantes en el 'viejo continente', siendo uno de ellos de los más lauredos de Grecia.

En la prensa internacional reportan en las últimas horas que el oriundo de La Victoria, Valle del Cauca, está siendo pretendido por Olympiacos, escuadra que en el pasado jugó James Rodríguez. Incluso indican que el cuadro heleno ya dio el primer paso para tratar de hacerse con los servicios deportivos del exBayer Leverkusen.

"Olympiacos ha reavivado su interés en Gustavo Puerta. El club restableció el contacto con Racing Santander y dio el primer paso oficial", esas fueron las palabras de Ekrem Konur en su perfil en la red social de 'X', este jueves.

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El comunicador turco y especialista en el mercado de pases del 'viejo continente' terminó por precisar que "el acuerdo se espera que sea difícil, con una cifra superior a los diez millones de euros".



🚨#Olympiacos Olympiacos have reignited their interest in Gustavo Puerta.



📌 The club re‑established contact with Racing Santander and made the first official move.



💰 The deal is expected to be difficult, with a fee above €10M. https://t.co/Jh5wCN1x5B pic.twitter.com/lPbQgBK8HS — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) August 13, 2026

De otro lado, en los reportes de prensa indican que Puerta vería con buenos ojos la propuesta del Olympiacos, y que hasta habría aceptado la misma. Desde el conjunto de El Pireo buscan reforzar su mediocampo y Puerta es esa pieza ideal.

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¿Cuánto pide Racing de Santander por la transferencia de Gustavo Puerta?

El club español se remite a la cláusula de rescisión o una cifra cercana a los 20 millones de euros para dejar salir a una de sus principales figuras. Además del Olympiacos, Gustavo Puerta ha sido vinculado con clubes de Italia, España, Portugal y Alemania. Entre los fuertes rumores de la ventana de transferencias ha salido a la luz el interés del Benfica, equipo que busca ser protagonista en el fútbol lusitano.

Lo cierto es que el futbolista, de 23 años, por ahora continúa en la pretemporada con su equipo, Racing de Santander, de cara a la campaña 2026/2027 en la Liga de España, certamen en el que cuadro dirigido por José Alberto López tiene como firme objetivo mantener la categoría. Recordemos que el club retornó a primera división tras 14 años.