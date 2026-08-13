¿En qué equipo jugará Johan Mojica? del Mundial 2026 con Colombia a un nuevo club

Johan Mojica ya tendría definido su nuevo destino en el fútbol español. Después de disputar el Mundial 2026 con la Selección Colombia, el experimentado lateral izquierdo estaría listo para comenzar una nueva etapa en su carrera y todo apunta a que continuará jugando en La Liga de España.

El próximo equipo del futbolista colombiano será el Getafe, club con el que ya existe un acuerdo para su incorporación. De hecho, según la información conocida en las últimas horas, Mojica ya se encuentra en Madrid y está previsto que llegue al conjunto azulón durante este jueves.

La información señala que "el acuerdo ya se cerró", por lo que el jugador estaría ultimando los detalles necesarios para convertirse oficialmente en nuevo futbolista del Getafe.

Publicidad

Uno de los principales objetivos del club madrileño es que tanto Mojica como Enes Ünal, quien también regresará al equipo, puedan ser inscritos para el partido del próximo sábado. Sin embargo, su presencia en ese encuentro dependerá de que se completen a tiempo todos los trámites burocráticos correspondientes.



El regreso de Ünal al Getafe también se concretó recientemente. El conjunto español alcanzó un acuerdo con el Bournemouth para el regreso definitivo del delantero turco, quien volverá a vestir la camiseta azulona después de su paso por el fútbol inglés.

El movimiento representa un nuevo capítulo en la carrera de Mojica, quien viene de disputar con Colombia la Copa Mundial de la FIFA 2026. El lateral fue uno de los jugadores habituales en el proceso de la Selección y llegó al torneo como uno de los futbolistas con mayor experiencia internacional de la plantilla.

Johan Mojica, lateral del Mallorca. Foto: Getty Imágenes

Publicidad

Ahora, después de su participación mundialista, el defensor de 33 años se prepara para continuar su carrera en España.

Mojica cerraría así su etapa en el Mallorca para regresar a un campeonato que conoce muy bien y en el que ha construido buena parte de su trayectoria. El colombiano ya ha vestido las camisetas de clubes como Rayo Vallecano, Valladolid, Girona, Elche y Villarreal, además de su reciente paso por Mallorca.

El Getafe, dirigido por José Bordalás, afronta una temporada con el reto adicional de disputar la previa de la UEFA Conference League, por lo que la llegada de Mojica significaría sumar experiencia y recorrido a una plantilla que busca competir en varios frentes.

Por ahora, el objetivo del conjunto madrileño es completar cuanto antes la documentación para que Mojica pueda ser inscrito. Si los trámites avanzan a tiempo, el colombiano podría tener la oportunidad de estrenarse con su nuevo equipo apenas unos días después de cerrar su llegada.

Publicidad

Así, tras representar a Colombia en el Mundial 2026, Johan Mojica tendría todo listo para comenzar una nueva aventura en el Getafe de España.