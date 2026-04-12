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Gol Caracol  / Quién es Marie-Louise Eta, la nueva DT de Unión Berlín; primera mujer en un club de grandes ligas

Quién es Marie-Louise Eta, la nueva DT de Unión Berlín; primera mujer en un club de grandes ligas

La alemana Marie-Louise Eta hizo historia tras convertirse en la primera entrenadora en dirigir a un equipo masculino de la Bundesliga. ¡Acá más detalles de su carrera como DT!

Por: AFP
Actualizado: 12 de abr, 2026
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Marie-Louise Eta, nueva entrenadora del Unión Berlín.
Marie-Louise Eta, nueva entrenadora del Unión Berlín.
AFP

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