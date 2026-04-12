Quién es Marie-Louise Eta, la nueva DT de Unión Berlín; primera mujer en un club de grandes ligas

A sus 34 años Marie-Louise Eta hizo historia en el fútbol europeo al asumir la dirección del Unión Berlín, y convertirse en la primera entrenadora de un equipo de primera división en una de las grandes ligas del continente.

En comunicado difundido en la madrugada de este domingo, horas después de la derrota 3-1 contra el colista Heidenheim que acerca al Unión a la zona de descenso, el club de la capital germana anunció el cese de Steffen Baumgart como entrenador y el nombramiento de Eta, que ya formaba parte del cuerpo técnico.

Se sentará en el banquillo hasta el final de la temporada, tendrá la misión de asegurar la permanencia del Unión Berlín en la Bundesliga, con un primer partido crucial ya este sábado en casa, en el Alte Försterei, contra el Wolfsburgo, que también lucha por no descender.

"Estoy encantada de que el club me haya confiado esta difícil tarea. Una de las fortalezas del Unión siempre ha sido, y sigue siendo, la capacidad de mantenerse unido en este tipo de situación. Y, por supuesto, estoy convencida de que lograremos los puntos decisivos con el equipo", comentó Eta, citada en el comunicado del club berlinés.



Cinco partidos para salvar al Unión

Tras la derrota del sábado, el único club de la capital alemana que juega en Primera División, suma 32 puntos y a falta de cinco jornadas para el final, cuenta con un colchón de 7 puntos sobre el St. Pauli, que ocupa la 16ª plaza, que obliga a jugar una repesca para mantener la categoría.



La ventaja es aún mayor sobre el Wolfsburgo (11 puntos), primer equipo en puestos de descenso directo y próximo rival de los berlineses, que sólo han ganado dos partidos desde Navidad.

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Marie-Louise Eta; entrenadora alemana AFP

Muy conocida en Alemania

Eta es una figura conocida en el fútbol en Alemania. Formada en el Fortuna Dresde y luego en el Turbine Potsdam, club femenino de referencia en Alemania en los años 2000 con el que ganó la Liga de Campeones en 2010, con 18 años, y jugó una segunda final al año siguiente, antes de fichar por el Hamburgo. En el verano de 2018 y con solo 26 años, puso fin a su carrera como jugadora para convertirse en entrenadora, primero con los equipos juveniles del Bremen, su último club, y luego dentro de la Federación Alemana, al frente de selecciones femeninas alemanas de categorías inferiores.

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Se incorporó al Union Berlín en el verano de 2023, en el cuerpo técnico del centro de formación masculino, para ayudar a Marco Grote con el equipo Sub-19. A finales de noviembre de 2023, tras el despido de Urs Fischer como entrenador del Unión Berlin, Grote fue nombrado técnico interino y llevó a Marie-Louise Eta a su cuerpo técnico como asistente. Se convirtió así en la primera mujer en ocupar este puesto en partidos de Bundesliga y de Liga de Campeones (jugó contra el Real Madrid en la temporada 2023-2024).

Siguió como asistente hasta el final de esa temporada, junto al croata Nened Bjelica, y luego nuevamente con Grote cuando Bjelica fue destituido. Si Sabrina Wittmann se convirtió en la primera alemana en ser nombrada al frente de un equipo profesional en mayo de 2024 en Ingolstadt (tercera división alemana), cargo que sigue ocupando, Eta se convierte en la primera entrenadora de un club de Bundesliga... durante solo cinco partidos.

Hace una semana, el Unión Berlín anunció que a partir de la próxima temporada se hará cargo del primer equipo femenino, que ya ha asegurado su permanencia en la Bundesliga femenina.

En Europa, la francesa Corinne Diacre ya había sido pionera cuando en el verano de 2014 fue nombrada entrenadora del equipo masculino del Clermont, entonces en Segunda División, un hecho inédito para un club profesional. Permaneció tres temporadas en el cargo antes de hacerse cargo de la selección femenina francesa.