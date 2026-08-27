Jugadores Selección Argentina y modificación de sus sanciones, por peleas en final del Mundial 2026

La Asociación del Fútbol Argentino anunció que la FIFA modificó la sanción contra los jugadores de la selección por los incidentes ocurridos en la final del Mundial 2026 ante España, tras un pedido para que los partidos suspendidos se descuenten en amistosos y encuentros oficiales de Conmebol, según un comunicado publicado este jueves.

"La Asociación del Fútbol Argentino envió un pedido formal a la FIFA para que las sanciones dispuestas a sus futbolistas durante la final de la Copa Mundial 2026 y a la propia asociación, puedan cumplirse en partidos amistosos de clase "A" y/o partidos oficiales, cualquiera de ellos ocurra primero", expresó la máxima autoridad futbolística del país suramericano, y agregó que la solicitud "ha sido aprobada".

La FIFA dictó la suspensión por diez partidos a Leandro Paredes, siete a Nahuel Molina, uno a Thiago Almada y tres al integrante del cuerpo técnico Roberto Ayala, por los incidentes en el campo de juego tras la final de julio pasado en la que España venció a Argentina por 1-0.

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En su comunicado de este jueves, la AFA subrayó que insistirá con la apelación de las sanciones, que incluyeron también multas económicas y restricciones de público en los partidos de local.



"La Asociación del Fútbol Argentino, en defensa de sus derechos y el de sus futbolistas, se encuentra a la espera de los fundamentos de las decisiones a fin de interponer los correspondientes recursos ante la Comisión de Apelaciones de la FIFA, teniendo al TAS eventualmente como última instancia", concluyó el comunicado de AFA.

Selección Argentina Mundial 2026 AFP

El asesor jurídico de la AFA, Andrés Paton Urich, declaró el último viernes en una entrevista con la radio DSports: "Consideramos que las sanciones son exageradas y buscaremos que sean morigeradas".

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La entidad argentina fue castigada con una multa de 321.000 dólares en aplicación de distintos artículos del Código Disciplinario de la FIFA por incidentes en los partidos del equipo contra Cabo Verde, Egipto, Suiza, Inglaterra y España durante el Mundial, y además deberá afrontar los dos próximos partidos en casa con restricción de espectadores (50 %).