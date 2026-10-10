"Real Madrid está perdiendo prestigio por su actitud soberbia y arrogante"; mensaje desde Barcelona

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, aseguró este sábado que el Real Madrid está "perdiendo prestigio, reconocimiento y credibilidad a nivel nacional, estatal e internacional" porque, en su opinión, mantiene por "una actitud muy soberbia y arrogante" por la que debería "hacer autocrítica".

"Está en contra de todo. Al final acaba viniendo siempre a las posiciones que tenemos los otros clubes, pero en el camino están poniendo trabas y obstaculizando todo lo que la mayoría queremos", señaló el máximo dirigente azulgrana, que puso como ejemplos la ausencia institucional del club blanco en los últimos encuentros de la Euroliga de baloncesto y la asamblea general de los clubes europeos (EFC).

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Laporta atendió este sábado a los medios de comunicación en Sitges (Barcelona, noreste de España), donde asistió a la inauguración de una placa con su nombre en el pasaje Johan Cruyff 14 del campo municipal de Aiguadolç, un espacio dedicado a personalidades del mundo del fútbol y, en especial, vinculadas al exjugador y exentrenador neerlandés.

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El presidente del FC Barcelona reivindicó que el club vive "un momento dulce" y recibe "elogios de todos lados" y también "reconocimiento a nivel mundial", ya que cuenta con "nueve campeones del mundo, un equipo que enamora y jugadores de referencia".



Por este motivo, Laporta cree que "desde Madrid intentan minimizar todo esto" y, en este sentido, señaló la personación del club blanco como acusación particular en el 'caso Negreira', que investiga los pagos efectuados entre 1993 y 2018 por el Barcelona a José María Enríquez Negreira, vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

"Nos intentaron condenar antes de juzgarnos. Se está demostrando que no había nada de lo que nos acusaban. Esto acabará en la absolución del Barça. Los que han estado de forma machacona y constantemente intentando perjudicar la imagen del Barça, van a tener que rectificar", remarcó.

Jugadores del Fútbol Club Barcelona en La Liga de España AFP

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Laporta añadió que "se está extendiendo todo lo posible el sumario para mantener viva la llama" de algo que "no va a ningún sitio", con el objetivo de "desacreditar al Barça". "No creo que lo hagan inocentemente", apostilló.

Por otra parte, el presidente apoyó la candidatura de Lamine Yamal al Balón de Oro: "Es de justicia que lo gane. Hizo una gran temporada y ha ganado títulos muy importantes, como la Liga o el Mundial. Se merece ganar el Balón de Oro. Él lo siente así y me parece muy bien que se exprese. Es un tío muy sincero, muy directo y muy joven. Eso hay que tenerlo siempre en cuenta".

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Finalmente, Laporta expuso que, según los servicios médicos del club, Raphael Dias 'Raphinha' estará disponible para el partido del martes 20 de octubre contra el París Saint-Germain en la Liga de Campeones.