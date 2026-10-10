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Gol Caracol  / Suspendido partido de Rayo Vallecano, tras lanzamiento de objetos a la cancha; protesta de hinchas

Suspendido partido de Rayo Vallecano, tras lanzamiento de objetos a la cancha; protesta de hinchas

En la Liga de España hay controversia por lo sucedido en el duelo entre Rayo Vallecano y Athletic Bilbao, este sábado. Lanzaron, inicialmente, aviones de papel, y luego, más objetos.

Por: EFE
Actualizado: 10 de oct, 2026
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Hinchas Rayo Vallecano
Hinchas Rayo Vallecano protestan
Getty Images

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la octava fecha de LaLiga EA Sports (Primera División española), fue suspendido este sábado debido al lanzamiento de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico al terreno de juego por parte de la afición madrileña.

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El partido fue suspendido tras interrumpirse dos veces, mandando incluso a los jugadores al túnel de vestuarios en la segunda ocasión, tras un primer parón a los catorce minutos, que duró siete, hasta que pudieron retirarse todos los avioncitos de papel.

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Antes de que se suspendiera el partido, dos de los capitanes del Rayo, Isi Palazón y Oscar Valentín, salieron al terreno de juego para hablar con los aficionados que conforman 'Bukaneros' (grupo ultra del conjunto rayista) y que se sientan en el único fondo con butacas del estadio de Vallecas.

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Poco después de la comunicación, LaLiga emitió un comunicado para informar de que "la nueva fecha y hora del encuentro se anunciarán próximamente" tras la suspensión del encuentro "por decisión del árbitro tras los reiterados lanzamientos de objetos al terreno de juego".

También condenó "de forma rotunda este tipo de comportamientos, que ponen en riesgo la seguridad y hacen imposible el normal desarrollo de la competición".

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El lanzamiento de objetos por parte de la afición del Rayo se hizo en señal de protesta por la gestión del presidente del club franjirrojo, Raúl Martín Presa, al que llevan pidiendo los últimos meses su marcha.

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El de este sábado era el primer encuentro de Liga del conjunto rayista en su estadio, después de disputar tres partidos como anfitrión en Butarque, en Leganés (afueras de Madrid), debido a las condiciones de inseguridad que ofrecían las instalaciones y que llevaron a la suspensión temporal por parte del Gobierno regional de la Comunidad de Madrid, propietario del campo.

El Athletic Club es noveno en la clasificación, con 9 puntos en sólo seis partidos, ya que tiene un encuentro aplazado, el de la sexta jornada que no pudo disputar frente al Levante por condiciones meteorológicas y que se jugará el 21 de octubre.

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El Rayo acumula los mismos puntos en siete encuentros y mantiene la décima plaza.

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