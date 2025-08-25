Publicidad

Athletico Paranaense no para de llenarse con talento colombiano, el más reciente un defensor

Athletico Paranaense no para de llenarse con talento colombiano, el más reciente un defensor

El Athletico Paranaense, de la segunda división de Brasil, confirmó en las últimas horas la contratación de un futbolista colombiano proveniente de Estados Unidos. ¡Vea de quién se trata!

Kevin Viveros (izq.) es uno de los jugadores colombianos que hace parte del plantel de Athletico Paranaense.
Kevin Viveros (izq.) es uno de los jugadores colombianos que hace parte del plantel de Athletico Paranaense.
X de @AthleticoPR
Por: EFE
|
Actualizado: agosto 25, 2025 12:55 p. m.