Real Madrid y las alternativas que maneja si Xabi Alonso no sigue como DT; uno no planea volver

Xabi Alonso está al límite en Real Madrid, la intermitencia en los resultados tienen al entrenador oriundo de Tolosa (España) con un pie afuera del banco técnico de los 'merengues'. En la prensa 'ibérica' especulan que su futuro en la 'casa blanca' depende en gran parte de cómo le vaya al equipo contra Manchester City, este miércoles, en juego de la fase de liguilla de la Champions League.

El reciente traspié en el Santiago Bernabéu frente al Celta de Vigo (derrota 0-2) fue otra gota que colmó el vaso, ya que hay que precisar que su escuadra sólo ha ganado dos partidos de los últimos siete; causando una crisis interna. A raíz de esto, la lista de posibles candidatos para reemplazarlo empezaron a barajarse, pero hay uno que ya no es alternativa porque tendría otros planes a futuro: Zidane Zidane.

Según informan los tabloides deportivos en España, el popular 'Zizou' no planea volver al Real Madrid como DT, debido que "planea convertirse en el entrenador de la Selección de Francia luego del Mundial 2026". Recordemos que tras la cita orbital en Estados Unidos, México y Canadá, Didier Deschamps culminará su exitoso paso por 'les bleus' con la que salió campeón del Mundial 2018 y fue finalista en Catar 2022; se retira de la profesión.



Detallan en el 'viejo continente' que Zidane "tiene negociaciones avanzadas con la Federación Francesa de Fútbol", y como él mismo lo expresó hace unos días, "pronto" regresará al banco técnico.

Xabi Alonso pide "calma y unidad"

Por su parte, Xabi Alonso apeló este martes a la "calma" y a la "unidad" en la previa del partido de Champions contra el Manchester City

"Esto es un equipo y vamos todos unidos de la mano. Cuando uno es entrenador del Real Madrid tiene que estar preparado para afrontar estas situaciones con calma, unidad y responsabilidad", contestó Alonso cuando fue preguntado en conferencia de prensa si se siente solo en el club.

"Con muchas ganas de lo que viene y eso empieza mañana (miércoles), para revertir el enfado, que es normal. En nuestras cabezas sólo está el City. En el fútbol, para bien y para mal, se puede girar rápido la perspectiva", agregó el preparador vasco.

Alonso, que no se mostró especialmente locuaz, respondió con un escueto "sí" cuando le interrogaron si tenía el apoyo de su plantilla.

Y remarcó que la comunicación con el presidente Florentino Pérez es buena: "La comunicación es constante, desde la confianza, la unidad y el cariño todos estamos juntos en esto".

El entrenador subrayó que sus jugadores están mentalizados para afrontar el partido de la Liga de Campeones, competición en la que van quintos, con doce puntos, tras ganar cuatro encuentros y perder uno.

"El equipo está unido y convencido de que podemos ganar mañana (miércoles). Para ello, tenemos que jugar un buen partido, con un buen ritmo y una buena intensidad", incidió Alonso.