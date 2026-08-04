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Gol Caracol  / Revelan detalles de primera charla entre Vinícius Jr y Mourinho, DT del Real Madrid; puntos claros

Revelan detalles de primera charla entre Vinícius Jr y Mourinho, DT del Real Madrid; puntos claros

Aunque se habló de un interés del Arsenal de la Premier League; Vinícius Jr se presentó a los entrenamientos del Real Madrid y se reunió con el controversial entrenador portugués.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Vinícius Real Madrid vs Barcelona
Vinícius enojado en Real Madrid vs Barcelona - Foto:
AFP

Vinícius Jr., delantero brasileño del Real Madrid, afirmó este martes que su nuevo entrenador, el portugués José Mourinho, le pide que sea como él "siempre" ha sido: "feliz, alegre" y haciendo su fútbol.

Así lo indicó el futbolista a los medios del club después de incorporarse el lunes a la pretemporada, y en medio de numerosas informaciones que se dividen entre una posible renovación más allá de su actual contrato, hasta 2027, o una posible salida, ya sea este mismo verano, o el próximo como agente libre.

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"Quiere que sea como siempre he sido: feliz, alegre y haciendo mi fútbol", respondió Vinícius cuestionado por las exigencias del nuevo técnico.

Pese a que todavía está "conociendo" tanto al preparador portugués como a los nuevos jugadores como Bernardo Silva, Denzel Dumfries o Carlos Espí, y a que todavía no ha clarificado su futuro, se mostró concentrado al cien por cien en los entrenamientos del equipo 'merengue'.

"Hay que preparar físicamente la temporada para tener menos lesiones y poder contar con todos durante la temporada", aseguró.

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en su partido de debut en partido preparatorio
José Mourinho, entrenador del Real Madrid, en su partido de debut en partido preparatorio
AFP

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Tras la doble jornada de ayer, el Real Madrid volvió al trabajo este martes, en una semana en la que se preparan para un nuevo amistoso, el sábado ante el Ferencváros húngaro en Budapest.

"Ayer fue doble, hoy una sesión... Así vamos. Hoy ha sido un poco de gimnasio, sólo trabajo corto para cargar más las piernas y ha sido un buen entrenamiento. Todos hemos salido muy cansados, pero ahora toca descansar para mañana. La pretemporada es así y tenemos que estar preparados", concluyó el brasileño.

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Después del compromiso en Hungría, el conjunto blanco disputará el Trofeo Teresa Herrera en A Coruña ante el Deportivo el día 12 y otro amistoso ante el Schalke 04 en Gelsenkirchen el día 16.

Su debut en LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español) será el 22 de septiembre en el RCDE Stadium de Cornellá ante el Espanyol.

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