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Gol Caracol  / Eduardo Coudet 'estalló', tras nueva derrota de River Plate; "los cagones no hacen historia"

Eduardo Coudet 'estalló', tras nueva derrota de River Plate; "los cagones no hacen historia"

Luego de hilar cinco derrotas por primera vez en su historia, el River Plate de Eduardo Coudet afronta tremenda crisis en el fútbol argentino.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Eduardo Coudet
Eduardo Coudet
AFP

El entrenador del argentinoRiver Plate, Eduardo 'Chacho' Coudet, se defendió tras la racha de cinco partidos consecutivos sin victorias de su equipo y animó a sus jugadores con la imagen de una pintada callejera: "Los cagones (miedosos) no hacen historia".

Después de guardar silencio tras la última derrota (0-1) de su equipo ante Rosario Central -con gol en contra del internacional Nicolás Otamendi- en un encuentro del Torneo Clausura en el que tanto el equipo como él fueron abucheados, el extécnico de los españoles Alavés y Celta y de los argentinos Rosario Central y Racing, entre otros, se manifestó en su perfil de WhatsApp.

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El 'Chacho' Coudet, de 51 años, publicó una foto con la referida pintada callejera y agregó en su estado de la aplicación de mensajería instantánea: "No escucho y sigo. Al 100 con estos muchachos", en referencia al plantel. River no acumulaba cinco derrotas consecutivas desde 1911 y, como la era profesional en Argentina se instauró en 1931, es la primera vez bajo esta norma.

El equipo de Núñez acumula tres caídas en las tres jornadas disputadas del Torneo Clausura -que abarca el segundo semestre del año-, además de las derrotas sufridas ante Belgrano en la final del Torneo Apertura en mayo pasado y ante Aldosivi en los dieciseisavos de final de la Copa Argentina.

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Eduardo Coudet; entrenado de River Plate
Eduardo Coudet; entrenado de River Plate
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