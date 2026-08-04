Clasificación general del Tour de Polonia 2026, tras la etapa 2; segundo triunfo de Jonathan Milan

El ciclista italiano Jonathan Milan venció en la segunda etapa del Tour de Polonia, disputada este martes, y se coloca líder en solitario en la clasificación general tras dos victorias en dos jornadas. El español Iván García Cortina, acabó cuarto.
Milan, del equipo Lidl-Trek, continúa imparable y al esprint se impuso en un emocionante final de carrera que se decidió en los metros finales.
El podio lo completaron el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), respectivamente. Por su parte, Iván García Cortina (Movistar) tuvo opciones hasta el final de la carrera y se quedó a las puertas del podio, en cuarta posición.
Tras las escapadas iniciales de Patryk Sotsz y Dries De Bondt, en los últimos 15 kilómetros el pelotón alcanzó a la cabeza de la carrera y Jonathan Milan, que este martes vestía el maillot amarillo tras su victoria en la primera etapa, consiguió la victoria completando el recorrido en un tiempo de 3:05:37 horas.
En esta segunda etapa, los ciclistas recorrieron 150,1 kilómetros entre las localidades polacas de Miedzyzdroje y Szczecin.
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La 83ª edición del Tour de Polonia se disputa del 3 al 9 de agosto y la próxima etapa se disputará este miércoles 5 de agosto entre las localidades de Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra (193,5 kilómetros de recorrido).
Clasificación general del Tour de Polonia 2026, tras la etapa 2
|Ranking
|Rider
|Team
|Time
|1
|Jonathan Milan
|Lidl - Trek
|8:09:28
|2
|Paul Magnier
|Soudal Quick-Step
|+0:08
|3
|Kamil Małecki
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|+0:12
|4
|Jonas Rutsch
|Lotto Intermarché
|+0:14
|5
|Matteo Malucelli
|XDS Astana Team
|+0:16
|6
|Noah Hobbs
|EF Education - EasyPost
|+0:16
|7
|Patryk Stosz
|Poland
|+0:18
|8
|Bart Lemmen
|Team Visma | Lease a Bike
|+0:18
|9
|Rudy Molard
|Groupama - FDJ
|+0:18
|10
|Anton Schiffer
|Team Visma | Lease a Bike
|+0:19