Síguenos en:
Tendencias:
FIFA-INFANTINO
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Ciclismo Caracol Sports.jpg
Gol Caracol  / Ciclismo  / Clasificación general del Tour de Polonia 2026, tras la etapa 2; segundo triunfo de Jonathan Milan

Clasificación general del Tour de Polonia 2026, tras la etapa 2; segundo triunfo de Jonathan Milan

Este martes, la segunda jornada del Tour de Polonia 2026 dejó como ganador al italiano Jonathan Milan (Lidl Trek), quien ganó por segunda vez consecutiva.

Por: EFE
Actualizado: 4 de ago, 2026
Comparta en:
Jonathan Milan, ganador de la etapa 2 del Tour de Polonia 2026.
Jonathan Milan, ganador de la etapa 2 del Tour de Polonia 2026.
Getty Images.

El ciclista italiano Jonathan Milan venció en la segunda etapa del Tour de Polonia, disputada este martes, y se coloca líder en solitario en la clasificación general tras dos victorias en dos jornadas. El español Iván García Cortina, acabó cuarto.

Milan, del equipo Lidl-Trek, continúa imparable y al esprint se impuso en un emocionante final de carrera que se decidió en los metros finales.

Luis Díaz ingresó al minuto 79 en Jeju vs. Bayern Múnich.
Colombianos en el exterior

Por qué Luis Díaz no fue titular en primer partido de pretemporada de Bayern Múnich

Eduardo Coudet
Gol Caracol

Eduardo Coudet 'estalló', tras nueva derrota de River Plate; "los cagones no hacen historia"

Millonarios FC vs. Deportivo Pasto
Fútbol Colombiano

A qué hora juega HOY Millonarios vs. Deportivo Pasto, en la Liga BetPlay II-2026

El podio lo completaron el francés Paul Magnier (Soudal Quick-Step) y el italiano Matteo Malucelli (XDS Astana Team), respectivamente. Por su parte, Iván García Cortina (Movistar) tuvo opciones hasta el final de la carrera y se quedó a las puertas del podio, en cuarta posición.

Tras las escapadas iniciales de Patryk Sotsz y Dries De Bondt, en los últimos 15 kilómetros el pelotón alcanzó a la cabeza de la carrera y Jonathan Milan, que este martes vestía el maillot amarillo tras su victoria en la primera etapa, consiguió la victoria completando el recorrido en un tiempo de 3:05:37 horas.

En esta segunda etapa, los ciclistas recorrieron 150,1 kilómetros entre las localidades polacas de Miedzyzdroje y Szczecin.

Publicidad

La 83ª edición del Tour de Polonia se disputa del 3 al 9 de agosto y la próxima etapa se disputará este miércoles 5 de agosto entre las localidades de Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra (193,5 kilómetros de recorrido).

Clasificación general del Tour de Polonia 2026, tras la etapa 2

RankingRiderTeamTime
1Jonathan MilanLidl - Trek8:09:28
2Paul MagnierSoudal Quick-Step+0:08
3Kamil MałeckiPinarello Q36.5 Pro Cycling Team+0:12
4Jonas RutschLotto Intermarché+0:14
5Matteo MalucelliXDS Astana Team+0:16
6Noah HobbsEF Education - EasyPost+0:16
7Patryk StoszPoland+0:18
8Bart LemmenTeam Visma | Lease a Bike+0:18
9Rudy MolardGroupama - FDJ+0:18
10Anton SchifferTeam Visma | Lease a Bike+0:19
WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Tour de Polonia

Polonia

Internacional

Ciclismo Internacional

Sebastián Molano

Juan Guillermo Martínez

Santiago Buitrago

Publicidad

Publicidad

Publicidad