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A qué hora juega HOY Millonarios vs. Deportivo Pasto, en la Liga BetPlay II-2026

Este martes 4 de agosto, Millonarios recibirá a Deportivo Pasto, en el estadio Nemesio Camacho El Campín, por la fecha 3 del fútbol profesional colombiano.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 4 de ago, 2026
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Millonarios FC vs. Deportivo Pasto
Juego entre Millonarios FC vs. Deportivo Pasto en la Liga Bet Play
Fotografías de: Colprensa

Millonarios vuelve al Nemesio Camacho El Campín para enfrentar este martes 4 de agosto al Deportivo Pasto, en compromiso correspondiente a la tercera fecha de la Liga BetPlay 2026-II. El equipo Embajador buscará darle continuidad al buen momento tras conseguir una importante victoria como visitante frente a Junior en la jornada anterior.

Los dirigidos por el profesor Fabián Bustos afrontan este nuevo reto con el objetivo de seguir consolidando su idea de juego y sumar un nuevo resultado positivo junto a su hinchada.

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El compromiso representa una nueva oportunidad para continuar creciendo en el campeonato y estar en la disputa por los primeros lugares de la tabla desde el inicio del semestre. La pelota rodará a las 8:20 p.m. (hora Colombia) y contará con la transmisión de la televisión cerrada.

Millonarios convocó a los siguientes jugadores: los arqueros Javier Burrai y Jhostin Díaz; los defensas Samuel Martín, Stiven Barreiro, Sergio Mosquera, Jorge Arias, Danovis Banguero, Sebastián Valencia, Andrés Llinás y Jhomier Guerrero; los volantes Daniel Ruiz, David M. Silva, Rodrigo Ureña, Mateo García, Carlos D. Quintero y Sebastián del Castillo; y los delanteros Andrey Estupiñán, Francisco Chaverra, Leonardo Castro, Julián Angulo y Rodrigo Contreras.

Del otro lado, Pasto no ha tenido un buen comienzo de campeonato y registra dos derrotas. Primero, perdió 3-2 con Independiente Medellín y luego cayó 1-2 en casa contra Águilas Doradas. Por eso aparece en la casilla 16 con cero unidades.

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Los volcánicos convocó a los siguientes jugadores: Ederson Cabezas, Giovanni Banguera, Julián Quiñones, Joyce Ossa, Nicolás Gil, Santiago Jiménez, Mateo Garavito, Enrique Serje, Hervin Goyes, Harrinson Mancilla, Yéiler Góez, Frank Martínez, Diego Chávez, Joider Micolta, Mayer Gil, Andrés Ibargüen, Santiago Córdoba, Jorge Obregón, Patrick Preciado y Jhon Méndez.

En cuanto al historial reciente de este duelo, en los últimos 10 encuentros se registran seis triunfos de Millonarios, tres empates y apenas una victoria del Pasto. De hecho, la última vez que se enfrentaron en Bogotá fue el 10 de septiembre de 2025, con un saldo de 1-0 a favor de los 'embajadores' con un solitario gol de Santiago Giordana.

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