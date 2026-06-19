Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
CALENDARIO MUNDIAL
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
NÉSTOR LORENZO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / River Plate y la fuerte apuesta que haría por un colombiano que juega en Europa; van con todo

River Plate y la fuerte apuesta que haría por un colombiano que juega en Europa; van con todo

En River crece el optimismo por la posible llegada de un colombiano desde Europa, por quien el club apostaría un gran 'platal' para que lo tengan cuanto antes.

Por:  Leonardo Mosquera Moreno
Actualizado: 19 de jun, 2026
Comparta en:
Escudo de River Plate
Escudo de River Plate
@RiverPlate

River Plate plantea hacer un mercado de verano de ensueño, con la llegada de Nicolás Otamendi desde Benfica, la 'banda cruzada' va por todo fichaje desde el fútbol europeo, y se trataría de un colombiano.

Los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet están en la tarea de reconstruir su medio campo y desde hace varios meses han estado evaluando y siguiendo muy de cerca el rendimiento de un jugador 'cafetero', con el que creen que encajaría perfecto en la nomina.

Luis Díaz
Selección Colombia

¿Lo sabía? Esposa de Luis Díaz 'sacó pecho' por anticipar el triunfo de la Selección Colombia

Sebastián Villa, delantero y figura de Independiente Rivadavia, jugará la Copa Libertadores 2026
Colombianos en el exterior

La novela entre Sebastián Villa y Boca Juniors entra en un nuevo capitulo; ¿final feliz?

Se trata de Nelson Deossa, actual futbolista de Real Betis, el colombiano llegó al club español a inicios de agosto del 2025 tras una excelente participación con Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes del verano de ese año, y aunque llegó como promesa, la realidad es que nunca se logró adaptar a lo que querían los 'verdiblancos' y no ha visto los minutos suficientes que se esperaba.

Tras esta situación, River siguió muy de cerca el presente del futbolista, y hace algunos días hizo su primer sondeo para intentar comprar el 50% de la ficha del futbolista, pero tuvo como respuesta por el Real Betis, que el jugador solo se iría por un monto de 10 millones por el 100%.

Según 'Tyc Sports', ante la necesidad de liberar un cupo de extranjeros, el equipo andaluz se mostró más flexible y está dispuesto a negociar. "A las pretensiones de Betis, podría dejarlo ir si los números se estirasen hasta los ocho millones. Desde Núñez no descartan llegar a esa cifra, pero a Priori la idea es tratar de bajar el precio lo máximo posible. En un contexto de varios flancos abiertos, en River saben que cada peso cuenta".

Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Betis.
Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Betis.
Getty

Publicidad

En ese orden de ideas, el diario argentino asegura que River contempla ofertar siete millones de dolares por el 80% de la ficha del jugador, esperando una respuesta positiva desde España.

Inicios de Nelson Deossa

Formado en Independiente de Yumbo, de la segunda división en Colombia, Nelson Deossa ha construido una carrera marcada por constantes desafíos. Su primera experiencia internacional llegó en 2022, cuando fichó por Estudiantes de La Plata, aunque su paso por el fútbol argentino fue breve y se limitó a solo diez partidos. Luego regresó a Colombia, donde pasó por Junior de Barranquilla y más tarde por Atlético Nacional, ambos en condición de préstamo. Su crecimiento terminó por convencer a Pachuca, que en 2024 apostó por él con una transferencia definitiva.

Publicidad

A Monterrey llegó a inicios del 2025 donde la 'rompió' rápidamente y con su actuación en el Mundial de Clubes llegó a Real Betis después, desde su llegada a jugado en total 33 partidos en toda la temporada, solo 16 de ellos como titular.

Luis Romo celebra el gol de México contra Corea del Sur en el Mundial 2026
Gol Caracol

El Mundial 2026 ya superó un registro de Catar 2022 y Rusia 20218; ¡en apenas una semana!

Lamine Yamal
Gol Caracol

Lamine Yamal y su contundente respuesta a quienes le reclaman más minutos con España

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Nelson Deossa

Real Betis

River Plate

Liga Argentina

Liga de España

Publicidad

Publicidad

Publicidad