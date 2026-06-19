River Plate y la fuerte apuesta que haría por un colombiano que juega en Europa; van con todo

River Plate plantea hacer un mercado de verano de ensueño, con la llegada de Nicolás Otamendi desde Benfica, la 'banda cruzada' va por todo fichaje desde el fútbol europeo, y se trataría de un colombiano.

Los dirigidos por Eduardo "Chacho" Coudet están en la tarea de reconstruir su medio campo y desde hace varios meses han estado evaluando y siguiendo muy de cerca el rendimiento de un jugador 'cafetero', con el que creen que encajaría perfecto en la nomina.

Se trata de Nelson Deossa, actual futbolista de Real Betis, el colombiano llegó al club español a inicios de agosto del 2025 tras una excelente participación con Rayados de Monterrey en el Mundial de Clubes del verano de ese año, y aunque llegó como promesa, la realidad es que nunca se logró adaptar a lo que querían los 'verdiblancos' y no ha visto los minutos suficientes que se esperaba.

Tras esta situación, River siguió muy de cerca el presente del futbolista, y hace algunos días hizo su primer sondeo para intentar comprar el 50% de la ficha del futbolista, pero tuvo como respuesta por el Real Betis, que el jugador solo se iría por un monto de 10 millones por el 100%.



Según 'Tyc Sports', ante la necesidad de liberar un cupo de extranjeros, el equipo andaluz se mostró más flexible y está dispuesto a negociar. "A las pretensiones de Betis, podría dejarlo ir si los números se estirasen hasta los ocho millones. Desde Núñez no descartan llegar a esa cifra, pero a Priori la idea es tratar de bajar el precio lo máximo posible. En un contexto de varios flancos abiertos, en River saben que cada peso cuenta".

Nelson Deossa, volante colombiano que milita en Betis. Getty

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En ese orden de ideas, el diario argentino asegura que River contempla ofertar siete millones de dolares por el 80% de la ficha del jugador, esperando una respuesta positiva desde España.

Inicios de Nelson Deossa

Formado en Independiente de Yumbo, de la segunda división en Colombia, Nelson Deossa ha construido una carrera marcada por constantes desafíos. Su primera experiencia internacional llegó en 2022, cuando fichó por Estudiantes de La Plata, aunque su paso por el fútbol argentino fue breve y se limitó a solo diez partidos. Luego regresó a Colombia, donde pasó por Junior de Barranquilla y más tarde por Atlético Nacional, ambos en condición de préstamo. Su crecimiento terminó por convencer a Pachuca, que en 2024 apostó por él con una transferencia definitiva.

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A Monterrey llegó a inicios del 2025 donde la 'rompió' rápidamente y con su actuación en el Mundial de Clubes llegó a Real Betis después, desde su llegada a jugado en total 33 partidos en toda la temporada, solo 16 de ellos como titular.