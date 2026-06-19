¿Lo sabía? Esposa de Luis Díaz 'sacó pecho' por anticipar el triunfo de la Selección Colombia

El debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 fue todo un éxito, pese a que generó incertidumbre por momentos, el marcador terminó con un contundente 3-1 a favor de la 'tricolor' ante Uzbekistán.

Un resultado que para muchos desde la previa eran escépticos debido a la complejidad del rival en su debut en una Copa del Mundo, sin embargo, fueron pocos los que le' atinaron' a dicho resultado, y dentro de ellos estuvo la esposa de 'Lucho' Díaz.

Geraldine Ponce es la amada y madre del '7' de la Selección Colombia, con la que llevan diez años como pareja y hace un año oficializaron su matrimonio en territorio nacional, siendo una de las ceremonias que mas alegría generó en el mundo del fútbol

Ponce presumió en sus redes sociales que ella ya había hecho su 'predicción en el marcador del debut de los 'cafeteros' en la máxima cita orbital, y además, el gol de su amado, siendo este su primero en una Copa del Mundo.



"Ese partido va a quedar 3-1 ganando Colombia, con gol de mi esposo claramente", fueron las palabras que dijo antes del partido y que compartió orgullosamente en sus redes sociales.

Publicidad

Luis Díaz tras el triunfo de la Selección Colombia

el guajiro que asistió en el primer gol a Daniel Muñoz y marcó el segundo tanto del marcador ante Uzbekistán, fue elegido como figura del compromiso, y ante los medios de comunicación, no escondió su alegría por jugar su primer partido de un Mundial.

"Qué privilegio. Estoy orgulloso por el trabajo para ayudar al equipo; era lo que soñaba. Estoy contento y feliz. Hicimos un partido correcto, de menos a más. En el segundo tiempo caímos un poco, pero es normal. De aquí en adelante seguiremos mejorando, corrigiendo errores y también descansando", dijo 'Lucho'.

Publicidad

"Yo hablaba con el profe y me pedía eso. Le dije que no tenía problema. Somos un equipo y, mientras todos funcionemos, lo individual será mejor. Jaminton y el Cucho hicieron grandes goles y eso refleja la familia que somos. Cuando salí al campo con James, me dijo: 'disfrútalo'. Casi que lloraba. Era vivir ese sueño de pequeño y ahora que se cumple es una felicidad enorme. Me siento orgulloso de ser colombiano y de luchar por mi país".

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia?

El siguiente partido de los dirigidos por Néstor Lorenzo será el día martes 23 de junio, cuando enfrenten a RD Congo por la segunda fecha de la fase de grupos y que podrá ver por la pantalla del Gol Caracol, DITU y Gol Caracol.com. Con una vicotria, Colombia asegura su paso a 16avos de final del Mundial.