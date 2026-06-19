El Mundial 2026 ya superó un registro de Catar 2022 y Rusia 20218; ¡en apenas una semana!

En los veintiocho partidos que se han disputado de la primera fase del Mundial 2026, ya hay más expulsados (6) que en los 64 partidos de los pasados Campeonatos del Mundo de Qatar 2022 (4) y Rusia 2018 (4).

Al mismo tiempo, el Mundial norteamericano, también deja el récord de expulsados en un partido inaugural, vieron la tarjeta roja los sudafricanos Sphephlo Sithole y Themba Zwane, el mexicano César Montes, el bosnio Tarik Muharemovic y los cataríes Homam Ahmed y Assim Madibo.

El Mundial con más expulsados de la historia fue el de Alemania 2006, con 28 tarjetas rojas, y el encuentro de octavos de final entre Países Bajos y Portugal, "la batalla de Nuremberg", es el más violento (4 expulsados y 16 tarjetas amarillas)

Entre tanto, dicha situación podría llegar hacer una repuesta directa a la FIFA y hacia las estrictas modificaciones que esta nueva cita mundialista esta teniendo, la cual se está llevando en tres países: Estados Unidos, México Y Canadá. Una expulsión temprana representa una consecuencia grave para la selecciones, pues se ven afectadas y deben de cambiar su estrategia en le terreno de juego, al mismo tiempo que se enfrentan a una inferioridad numérica . Además, la sanción inmediata de un partido de suspensión automática altera con gravedad el esquema de rotaciones planeado para superar con éxito la fase de grupos.



México vs Sudáfrica en el Mundial 2026 AFP

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Con más de las mitad del Mundial por delante, junto con un formato extendido a 104 encuentros, el camino podría dirigirnos hacia una cifra histórica de tarjetas rojas parece inevitable. Si su promedio actual de expulsiones se mantiene durante el resto de la fase de grupos y las exigentes rondas de eliminación directa, en esta cita mutualista le quitara el puesto fácilmente al récord establecido en tierras germanas hace dos décadas del mundial con más tarjetas rojas.

¿Cuales son todas las tarjetas rojas en lo que va del Mundial 2026?

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México vs. Sudafrica 3 tarjetas rojas. (Partido inaugural).

Suiza vs. Bosnia 1 tarjeta roja. (Segundo partido del grupo B)

Canadá vs. Catar 2 tarjeta roja. (Segundo partido del grupo B)