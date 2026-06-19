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Gol Caracol  / Lamine Yamal y su contundente respuesta a quienes le reclaman más minutos con España

Lamine Yamal y su contundente respuesta a quienes le reclaman más minutos con España

El futbolista del equipo 'cule' dio de que hablar luego de que jugara unos cuantos minutos en el debut de la Selección de España. Ahora hay cuestionamientos sobre el partido contra Arabia Saudita.

Por: EFE
Actualizado: 19 de jun, 2026
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Lamine Yamal
Lamine Yamal, jugador de la Selección de España en el Mundial 2026
AFP

Lamine Yamal, futbolista de la selección española, catalogó de “innecesario jugar un partido entero” el próximo encuentro de los españoles en el Mundial 2026, partido que se disputara el domingo ante Arabia Saudí, tras recuperarse de una lesión muscular sufrida el pasado 22 de abril y tener 20 minutos en el debut de España en el Mundial contra Cabo Verde.

“Estoy bien, me encuentro bien pero es muy pronto, es innecesario, tengo un proceso de adaptación, no es el momento de jugar un partido entero, pero sí puedo jugar los minutos que el míster quiera”, dijo en una entrevista a TVE. Un Lamine Yamal que disputó el pasado lunes, en el empate a cero contra Cabo Verde, sus primeros minutos desde el 22 de abril, cuando sufrió una lesión muscular que pudo apartarle del Mundial.

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“Todos los jugadores cuando hay una lesión en la etapa final de la temporada piensas en el Mundial. También en tu equipo, pero el Mundial lo tienes en la cabeza. Gracias a Dios los médicos me dijeron que llegaba sobrado y aquí estamos, feliz”, completó.

El directo técnico del conjunto español, también es participe a la calma, paciencia y sobre todo cautela frente al estado de salud actual del deportista. Luis de la Fuente, es consciente del manejo del balón, la forma en la que el jugador se desempeña en la cancha y el aporte que el extremo genera en el juego, pero prefiere reducir ña participación y evitar cualquier riesgo de recaída tras la dolencia muscular sufrida.

Acción de juego entre España y Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026.
Acción de juego entre España y Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026.
Foto: AFP

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Todo apunta a que el atacante del Barcelona sume alrededor de 45 minutos frente a los saudíes. Su inclusión en el once inicial no está descartada debido a la necesidad de España de mejorar la verticalidad mostrada en la primera jornada. Además de ello, es importante mencionar que el propio futbolista pide paciencia y pasar página tras el partido inicial. Luego del sorprendente empate sin goles frente a Cabo Verde.

¿Cuando vuelve a jugar la Selección de España?

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El próximo reto que deberá de afrontar la Selección de España, dirigida por Luis de la Fuente, es esté domingo 21 de junio ante el seccionado de Arabia Saudita a las 11:00 am hora COL. Es el estadio de Atlanta en Estados Unidos.

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