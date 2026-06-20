Cuáles son los goles más rápidos de los mundiales, tras los tantos 'flash' de Paraguay y Marruecos

El planeta futbolero ha sido testigo de los compromisos que se han presentado en el Mundial 2026, siendo Paraguay vs. Turquía uno de los duelos que se llevó los reflectores y todo porque en dicho encuentro se marcó uno de los goles más rápidos en la historia de las citas orbitales, siendo Matías Galarza, de la 'albirroja', el autor del festejo.

Además, en el partido que le ganó Marruecos 0-1 a Suecia por la segunda jornada del grupo C también entró en las páginas doradas en las ediciones de las Copas del Mundo, debido a que Ismael Saibari logró inflar las redes contrarias en tiempo récord, a los 71 segundos; eso sí, fue superado tiempo después por Galarza, quien anotó a los 64 segundos de juego en el 0-1 de Paraguay sobre los turcos.

Pero pese a que Galarza y Saibari enviaron el balón con dirección a la portería en poco tiempo de haber iniciado sus respectivos compromisos; ninguno de los dos tiene ese primer lugar en esta marca de los goles más rápidos en toda la historia de los mundiales; no pudieron doblegar al hombre dueño de los registros.



¿Cuáles son los goles más rápidos de los mundiales?

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En ese orden de ideas, hay que precisar que el récord lo ostenta Hakan Sükür, de Turquía, quien le marcó a Corea del Sur a los 11 segundos en la Copa del Mundo 2002. El jugador de la selección 'otomana', además, rompió en esa ocasión la marca que estaba en manos de Vaclav Masek, de la antigua Checoslovaquia, que doblegó a México a los 13 segundos, en el Mundial de Chile 1962.

El tercer lugar en este listado es para Ernest Lehner, que convirtió a los 25 segundos para Alemania contra Austria, en el Mundial de Italia 1934, una anotación convertida hace 100 años atrás.

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