Santiago Arias optimista previo al debut de la Selección Colombia: "nos hemos preparado muy bien"

A un día del debut de la Selección Colombia frente a Uzbekistán, la 'tricolor' abrió un espacio para dar algunas declaraciones a los medios previo al estreno mundialista luego de ocho años de ausencia.

Uno de los protagonistas en hablar fue Santiago Arias, el lateral se mostró optimista y orgulloso de representar a su país por tercera vez en una cita orbital, y así lo expresó ante los periodistas.

- ¿Cómo se maneja este debut internamente en el equipo?

"Más allá del fútbol, sigue sintiéndose ese "mariposeo" en el estómago, como cuando uno debutó por primera vez. Cuando llega un partido de Selección se experimenta esa emoción especial. Se sigue disfrutando y tratando de aprovechar cada segundo".

-¿Los jugadores más jóvenes se han acercado a ustedes que tienen más 'recorrido'?

"Hemos hablado mucho con los más jóvenes. Nosotros somos como sus hermanos mayores y siempre hemos demostrado esa unión y ese ambiente de familia que nos ha permitido alcanzar grandes objetivos. Sabemos que aquí nadie regala nada y que no se puede menospreciar a ningún rival. En los mundiales hay selecciones que no parten como favoritas y terminan consiguiendo grandes resultados. Por eso hay que afrontar cada partido con actitud, ganas y avanzar paso a paso".



Santiago Arias con la Selección Colombia @FCFSeleccionCol

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-¿Qué tiene de especial este Mundial para usted?

"Intento dar siempre lo mejor de mí. He vivido momentos maravillosos y otros muy dolorosos en la Selección, pero seguir aquí es algo muy lindo para mí y para mi familia, que siempre me ha apoyado en esos momentos difíciles. De mi parte, la entrega será total para llegar lo más lejos posible".

-¿Qué opina de la altura del rival?

"Nos hemos preparado muy bien. La altura es un factor que puede influir, pero hemos trabajado para adaptarnos. Ahora comienza el Mundial, una competición completamente diferente, y debemos salir a ganar con toda la seriedad y el compromiso".

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-¿Qué condiciones espera del rival para el partido de mañana?

"Todo puede sorprender. Nosotros tenemos un plan de juego, confianza y una actitud positiva, pero también sabemos que los rivales pueden plantear dificultades. La ambición de ganar será fundamental, pero también somos realistas que nos pueden sorprender".

-¿Cómo evitar que el Mundial se convierta en una presión excesiva?

"El fútbol ha cambiado mucho y siempre hemos tenido en mente conseguir grandes cosas. Todos merecen estar aquí, pero en un Mundial se empieza desde cero. Lo importante es mantener la cabeza bien puesta y estar enfocados. Con trabajo y humildad, estoy convencido de que podremos alcanzar nuestros objetivos".