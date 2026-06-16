Carlos Andrés Gómez "está cumpliendo su sueño de niño" con la Selección Colombia en el Mundial 2026

Carlos Andrés Gómez no cabe de la dicha. Su buena temporada en Vasco da Gama, le permitió hacerse con un lugar en los 26 convocados por el entrenador de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, para disputar el Mundial 2026. Razón por la que, palpitando el debut contra Uzbekistán, que es este miércoles 17 de junio a las 9:00 p.m., no ocultó su alegría.

En declaraciones para los medios de comunicación, el extremo de la 'tricolor' reveló cómo se ha sentido en la concentración, la preparación que ha llevado a cabo, los consejos recibidos por James Rodríguez y Luis Díaz y la manera como el director técnico lo ha ayudado a calmarse y enfocarse. Está viviendo el sueño del pibe y, por eso, lo dará todo en la cancha.

¿Cómo se ha sentido en estos días?

"Estar acá, con estos jugadores que tenemos, como James Rodríguez y Luis Díaz, es un privilegio. La honra es para Dios".

¿Cuál será la clave en el debut?

"La intensidad es importante en el fútbol de hoy. Ningún equipo es fácil y sabemos que saldremos a jugar una final".



¿Cómo están desde lo mental?

"La mentalidad está al 100%. Saldremos a ganar. Uzbekistán viene con hambre porque es su primera vez en un Mundial. Ellos vienen de perder dos partidos, pero eso ya no importa. Estamos enfocados en darlo todo".

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¿Qué sabe de Uzbekistán?

"Juegan bien, es rápido, con transiciones y tenemos que cuidarnos de eso".

¿Cuál es el mensaje que le han dado los más experimentados como James y Luis Díaz?

"Que hagamos lo que sabemos, juguemos como ese niño que soñaba estar aquí. Me han dado confianza, más que es mi primer Mundial, y eso me ha ayudado mucho".

Carlos Andrés Gómez, delantero de la Selección Colombia, en un entrenamiento del Mundial 2026 Twitter de la Federación Colombia de Fútbol

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¿Cómo sacar adelante el partido?

"Tenemos que tener paciencia con el balón, no confiarnos ni ser pasivos. Hay que aprovechar las ocasiones de gol".

¿Ya asimiló que está en un Mundial?

"A veces, pienso que ni estoy aquí porque es mi sueño desde niño. Mis padres me escriben que cómo estoy. Me siento ansioso, pero el profesor, Lorenzo, me habló y eso me reguló".

¿Qué le dijo Néstor Lorenzo?

"Me enfatizó que estuviera tranquilo e hiciera lo que hacía en Brasil, encarara, jugara, me soltara y lo hiciera sin miedo".

¿Cómo viven el día a día?

"Si queremos llegar a la final, como soñamos, tenemos que ir partido a partido".

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¿Cómo se imagina su debut en el estadio Ciudad de México?

"Haciendo gol, gambetas y ayudando al equipo en lo defensivo y ofensivo".