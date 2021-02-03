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Gol Caracol  / Santiago Tréllez

Santiago Tréllez

Futbolista profesional colombiano, actual delantero del São Paulo FC

  • Millonarios vs. Sao Paulo.
    Millonarios vs. Sao Paulo.
    IA - AFP.
    Gol Caracol

    "São Paulo jugará con suplentes contra Millonarios, pero no es por soberbia, ni exceso de confianza"

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  • Santiago Tréllez.jfif
    Santiago Tréllez vuelve a Vitória
    OFICIAL VITÓRIA
    Colombianos en el exterior

    A Santiago Tréllez le caen rayos y centellas por expulsión con Vitoria, de Brasil

    El colombiano Santiago Tréllez no tuvo la mejor de sus actuaciones con el Vitoria, pues entró como revulsivo, pero poco tiempo después vio la cartulina roja. Fue derrota 2-1 frente al Sergipe.

  • Santiago Tréllez.jfif
    Santiago Tréllez vuelve a Vitória
    OFICIAL VITÓRIA
    Gol Caracol

    Santiago Tréllez es nuevo jugador del Vitória de Brasil

    El delantero antioqueño regresa al equipo de Salvador de Bahía, donde estuvo en el 2017 y 2018. Viene de actuar en Sport Recife.

  • Rodallega-Orejuela-Tréllez.jpg
    Hugo Rodallega, Luis Manuel Orejuela y Santiago Tréllez
    - Foto: Bahía Oficial - Instagram - Sport Recife Oficial
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    Así analizaron el partido de la Selección Colombia vs. Brasil, los colombianos en el fútbol carioca

    En vísperas de este partido clave para la 'tricolor', algunos futbolistas dieron su opinión en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.

  • Santiago Tréllez
    Santiago Tréllez celebra gol con Sport Recife - Foto: AFP
    AFP
    Colombianos en el exterior

    De ‘palomita’: Santiago Tréllez marcó en la derrota 2-1 de Sport Recife con Corinthians, en Brasil

    El delantero colombiano fue el autor del descuento para su equipo, este jueves, en una nueva fecha del campeonato en Brasil.

  • Santiago Tréllez
    Santiago Tréllez - Foto: @sportrecife
    @sportrecife
    Colombianos en el exterior

    Santiago Tréllez está 'amañado' en Brasil: Sao Paulo lo prestó hasta final de temporada

    El delantero antioqueño fue presentado en las últimas horas por Sport Recife, que será su cuarto club en el vecino país.

  • Santiago Tr´éllez Sao Paulo viaje Argentina
    Santiago Tréllez viajó con Sao Paulo a Argentina para enfrentar a River Plate.
    @SaoPauloFC
    Gol Caracol

    Con Santiago Tréllez a bordo, Sao Paulo viajó a Argentina para enfrentar a River Plate

    En plena crisis de resultados, el equipo brasileño se juega contra el 'millonario', su última posibilidad para seguir con vida en la Copa Libertadores.

  • Santiago Trellez Sao Paulo 220920 AFP E.jpg
    Festejo de gol de Santiago Tréllez con Sao Paulo. AFP.
    Gol Caracol

    Vea el gol de Santiago Tréllez hoy, Liga de Quito vs. Sao Paulo, Copa Libertadores

    El delantero nacional puso el segundo tanto del tricolor paulista en el 4-2 contra los ecuatorianos en Quito.

  • 335514_turbina_trellez_santitv99_260420.jpg
    Foto: @santitv99
    Gol Caracol

    Santiago Tréllez y su queja recurrente por la cuenta falsa que crearon de su papá

    El jugador del Sao Paulo, de Brasil, denunció mediante sus redes sociales que están suplantando a su padre, el legendario jugador Jhon Jairo Tréllez.

  • 334779_Dani Alves
    Dani Alves, jugador brasileño del Sao Paulo. Foto: Getty Images.
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    Dani Alves y un espaldarazo a Santiago Tréllez: “Estamos juntitos en esto, mi ‘parcero’”

    Dani Alves, capitán de la selecció brasileña, publicó un video en el que apoya la subasta de Santiago Tréllez, para ayudar a las familias más damnificadas por el coronavirus.

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