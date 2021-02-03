Gol Caracol Santiago Tréllez
Santiago Tréllez
Futbolista profesional colombiano, actual delantero del São Paulo FC
-
Gol Caracol
"São Paulo jugará con suplentes contra Millonarios, pero no es por soberbia, ni exceso de confianza"
En Gol Caracol charlamos con un jugador colombiano que vistió la camiseta de São Paulo y que analizó la rotación de su nómina para enfrentar a Millonarios por la Copa Sudamericana 2026.
-
A Santiago Tréllez le caen rayos y centellas por expulsión con Vitoria, de Brasil
El colombiano Santiago Tréllez no tuvo la mejor de sus actuaciones con el Vitoria, pues entró como revulsivo, pero poco tiempo después vio la cartulina roja. Fue derrota 2-1 frente al Sergipe.
-
Gol Caracol
Santiago Tréllez es nuevo jugador del Vitória de Brasil
El delantero antioqueño regresa al equipo de Salvador de Bahía, donde estuvo en el 2017 y 2018. Viene de actuar en Sport Recife.
-
Gol Caracol
Así analizaron el partido de la Selección Colombia vs. Brasil, los colombianos en el fútbol carioca
En vísperas de este partido clave para la 'tricolor', algunos futbolistas dieron su opinión en 'Blog Deportivo', de 'Blu Radio'.
-
De ‘palomita’: Santiago Tréllez marcó en la derrota 2-1 de Sport Recife con Corinthians, en Brasil
El delantero colombiano fue el autor del descuento para su equipo, este jueves, en una nueva fecha del campeonato en Brasil.
-
Santiago Tréllez está 'amañado' en Brasil: Sao Paulo lo prestó hasta final de temporada
El delantero antioqueño fue presentado en las últimas horas por Sport Recife, que será su cuarto club en el vecino país.
-
Gol Caracol
Con Santiago Tréllez a bordo, Sao Paulo viajó a Argentina para enfrentar a River Plate
En plena crisis de resultados, el equipo brasileño se juega contra el 'millonario', su última posibilidad para seguir con vida en la Copa Libertadores.
-
Gol Caracol
Vea el gol de Santiago Tréllez hoy, Liga de Quito vs. Sao Paulo, Copa Libertadores
El delantero nacional puso el segundo tanto del tricolor paulista en el 4-2 contra los ecuatorianos en Quito.
-
Gol Caracol
Santiago Tréllez y su queja recurrente por la cuenta falsa que crearon de su papá
El jugador del Sao Paulo, de Brasil, denunció mediante sus redes sociales que están suplantando a su padre, el legendario jugador Jhon Jairo Tréllez.
-
Gol Caracol
Dani Alves y un espaldarazo a Santiago Tréllez: “Estamos juntitos en esto, mi ‘parcero’”
Dani Alves, capitán de la selecció brasileña, publicó un video en el que apoya la subasta de Santiago Tréllez, para ayudar a las familias más damnificadas por el coronavirus.