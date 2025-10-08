Síguenos en::
Gol Caracol  / Se acabó el sueño continental para Santa Fe; las 'leonas', eliminadas en Copa Libertadores Femenina

Se acabó el sueño continental para Santa Fe; las 'leonas', eliminadas en Copa Libertadores Femenina

Santa Fe perdió 1-0 con Corinthians este miércoles y le dijo adiós a la Copa Libertadores Femenina. Las 'leonas' no pudieron ante las vigentes campeonas del certamen.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Acción de juego entre Santa Fe y Corinthians en la Copa Libertadores Femenina 2025.
X de @LibertadoresFEM

