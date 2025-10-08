Se acabó el sueño continental para Santa Fe; las 'leonas', eliminadas en Copa Libertadores Femenina

Se acabó el sueño continental para Santa Fe femenino. Las 'leonas' lo intentaron hasta el final, pero sucumbieron ante las vigentes campeonas de la Copa Libertadores Femenina: Corinthians.

La escuadra colombiana cayó 1-0 en el césped de juego del Estadio Florencio Sola, ubicado en la ciudad de Banfield, provincia de Argentina. El gol de las 'timao' fue obra de Gabi Zanotti.

Santa Fe llegó al duelo con la urgencia de un triunfo que les permitiera instalarse en la siguiente etapa, porque un empate o derrota significaba la eliminación, teniendo en cuenta que a esa misma hora jugaron Independiente del Valle, que los superaba en la tabla, y Always Ready.

Las dirigidas por Omar Ramírez comenzaron el encuentro en tierras argentinas con ímpetu, de cara al arco rival. La media distancia fue una de las fórmulas para las 'cardenales', sobre todo por intermedio de Mariana Zamorano, quien aprovechó su buena pegada cada vez que vio adelantada a Nicole Ramos, golera de Corinthians.



Sin embargo, las primeras campeonas del fútbol colombiano no tuvieron finura en el último cuarto de cancha.

El reloj corrió y las brasileñas comenzaron a dominar las acciones con la posesión de la esférica; en la pelota quieta tuvieron éxito. Primero avisó Andressa Alves, de cabeza, tras un centro de Dayana Lisset Rodríguez; la pelota fue evacuada entre la arquera de las 'leonas', Yessica Velásquez, y el palo.

Pero en la siguiente acción Corinthians sí logro su cometido. Cobro de tiro de esquina al área y por los aires se levantó Gabi Zanotti, quien de un certero cabezazo decretó el 1-0 en el tablero para las actuales campeonas.

Santa Fe intentó reaccionar, pero las 'timao' mostraron un juego colectivo muy sólido, todas remaban al mismo lado en pro de mantener el resultado a su favor.

