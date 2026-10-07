"Lamine Yamal tiene cosas de Neymar, el más virtuoso con el que he jugado"

El delantero brasileño del Barcelona Gabriel Jesus asegura que Lamine Yamal tiene algunas de las cualidades que hicieron de Neymar el futbolista más talentoso con el que ha jugado y destaca la madurez y el talento del joven azulgrana, al que sitúa como favorito al Balón de Oro.

"Neymar es el futbolista más virtuoso con el que he jugado, podía hacer de todo con los dos pies. Para mí es intocable, nadie se puede comparar con él. Pero es verdad que Lamine tiene cosas de él, como el regate y la personalidad. Aún es muy joven, pero hace cosas de jugador maduro, como si tuviera 30 años. Es un genio que mejora cada año, que cada vez es más genio", analiza el brasileño en una entrevista con EFE.

Publicidad

Gabriel Jesus augura que Lamine Yamal ganará "más Mundiales y otros trofeos", y defiende la candidatura de su compañero al galardón de mejor futbolista de la temporada: "No me gusta hablar del Balón de Oro, porque no sé si premian el talento del jugador, su rendimiento o los títulos, pero Lamine es el jugador con el que más disfruto desde hace años, y este año lo ha ganado casi todo. Para mí, es el favorito".

Publicidad

Ronaldo Nazario, ídolo e inspiración

Fichado este verano del Arsenal, el atacante paulista, de 29 años, afirma estar "muy contento de usar el '9' que llevó Ronaldo, 'El Fenómeno', en el Barcelona", porque es "el jugador más increíble" que ha visto nunca. "También he vestido la '9' de Brasil, que para mí es la camiseta que más pesa en el mundo, pero es una presión buena para mí", resume.

Y es que Gabriel Jesus considera a Ronaldo Nazario un "ídolo", entre otras cosas, porque tuvo que superar sendas graves lesiones en sus rodillas, al igual que él.

Publicidad

El internacional brasileño estuvo de baja tres meses y medio por una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que sufrió en 2022 y otros once meses alejado de los terrenos de juego al romperse totalmente el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en enero de 2025.

Y aunque asegura que "en esencia" sigue siendo el mismo futbolista que era antes de sufrir ambas lesiones y que, tras superar las mismas, ha recuperado "el 90% de su capacidad física", admite que ha tenido que cambiar "algunas cosas" en su juego.

Publicidad

"Por ejemplo, procuro siempre estar más cerca del área para finalizar las jugadas y no salir tanto a buscar el balón, porque ahora quiero ayudar más con goles", revela.

Una fe inquebrantable en Dios

Publicidad

Pese a haber sido siempre un hombre de fe, aquella primera lesión de rodilla que sufrió mientras disputaba con Brasil el Mundial de Catar le acercó aún más a Jesucristo: "Supersticiones no tengo, pero sí tengo mi rutina, que es escuchar una música de Dios y leer siempre un rato la Biblia. Esto me da mucha confianza, mucha fuerza, porque en el momento que tuve las lesiones y nadie me quería, Dios estuvo ahí conmigo".

Gabriel Jesus está convencido de que ese mismo Dios le reservaba un futuro como azulgrana, y ese designio divino se cumplió cuando Mikel Arteta, su técnico en el Arsenal, decidió que no iba a contar con él esta temporada.

Publicidad

Su fichaje por el Barcelona diez años después

"En mi cabeza estaba quedarme en el Arsenal hasta que se terminara mi contrato o volver a Brasil. Pensaba que la oportunidad de jugar en el Barça había pasado, pero Dios volvió a sorprenderme. Imagina estar apartado del equipo durante una semana y que viene el Barça y te quiere fichar. No quería escuchar nada más. Venir aquí fue rápido y fácil", concluye.

Publicidad

El club catalán ya quiso contratarlo en 2016, cuando explotó en el Palmeiras con 19 años, pero Gabriel Jesus acabó eligiendo el Manchester City entre varias ofertas.

"El Barça tenía entonces a tres delanteros (Messi, Neymar y Luis Suárez) con lo que era difícil tener minutos. Claro que podía haber aprendido muchas cosas de ellos, pero yo entonces necesitaba jugar. Y decidí irme con Pep (Guardiola) al City, porque pensé que, siendo tan joven, estar con él era lo mejor para mi futuro", aclara.

Publicidad

Barcelona, su nueva casa

En Barcelona, una ciudad que le ha sorprendido gratamente, "porque es muy tranquila y familiar", se ha encontrado "un club grandioso" donde ha vivido "una adaptación totalmente natural" y una plantilla de alto nivel cuya base la integran los jugadores formados en la cantera.

Publicidad

"Todo el mundo habla de Lamine, Pedri, Gavi, Bernal, Xavi Espart… el talento de La Masia. Pero a mi me ha sorprendido un jugador en el que nadie se fija: Brian Fariñas. Lo que he visto de él todo los días en los entrenamientos me ha gustado mucho, y también me gusta que puede jugar, como mínimo, en tres posiciones", desvela.

Gabriel Jesus se ha encontrado también con "un vestuario buenísimo" por su ambiente siempre alegre y positivo: "Mis compañeros siempre están riendo, siempre de buen humor, y así es muy fácil adaptarse. Pero con quien más relación tengo es con Joao (Cancelo), porque coincidimos tres o cuatro años en el City y además habla portugués".

Publicidad

La comparación Flick-Guardiola

De Hansi Flick, su nuevo técnico, le ha sorprendido la intensidad que pide en cada entrenamiento. "A veces llegó muy cansado a casa, pero es algo necesario para desplegar nuestro estilo de juego. Cuando no tenemos el balón, debemos apretar para recuperarlo, y hay que entrenar con esa intensidad", reflexiona.

Publicidad

La "misma intensidad y ganas de ganar" que veía en Guardiola durante las cinco temporadas y media (95 goles en 236 partidos) que jugó a sus órdenes. Sin embargo, matiza, "con Pep se hacía más trabajo táctico, pero también porque llegó al City para cambiar el estilo de juego de la Premier".

"Nadie pensó que con ese estilo le iría bien allí y ganamos mucho", recuerda Gabriel Jesus, quien ahora quiere repetir esos éxitos deportivos en el Barcelona.

Publicidad

"Con el Barça quiero ganarlo todo. No solo la Champions, LaLiga también, porque la he ganado en Brasil y en Inglaterra, y ahora quiero ganarla en España. Y, por su puesto, la Champions, porque ya he perdido dos finales. Soy un tío que cree mucho en los planes de Dios y no es casualidad que haya venido al Barça, ¿sabes?", sentencia.