Selección Argentina desconvocó a tres jugadores por no cumplir el proceso de vacunación

Los jugadores del Atlético de Madrid, Nahuel Molina, Julián Álvarez y Giuliano Simeone, no estarán con la Selección Argentina en el partido amistoso de este viernes 14 de noviembre en Angola por no haber completado el proceso de vacunación de la fiebre amarilla, según informó este lunes la Asociación del Fútbol Argentino.

En un comunicado la AFA apuntó que los jugadores del Atlético "no han llegado en tiempo y forma con los trámites sanitarios vinculados a la vacuna de la fiebre amarilla que deben tener para ingresar a Angola".

La federación argentina apuntó que los futbolistas "han quedado al margen" y quedan "desafectados" para el amistoso y confirmó a EFE que no estarán tampoco en la concentración del equipo de Lionel Scaloni en la localidad alicantina de Algorfa para preparar el duelo, por lo que regresarán a la disciplina del Atlético.

Julián Álvarez anotó para Argentina contra Chile, por las Eliminatorias Sudamericanas AFP

La AFA también confirmó oficialmente la baja de Enzo Fernández, una ausencia que el propio jugador del Chelsea confirmó a los medios tras el último encuentro del equipo inglés y que la federación achacó a "edema óseo" en la rodilla derecha del que debe acabar de recuperarse.