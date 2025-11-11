Síguenos en::
Selección Argentina desconvocó a tres jugadores por no cumplir el proceso de vacunación

"No llegaron en tiempo y forma con los trámites sanitarios" y, por eso, la Selección Argentina no contará con ellos en el partido preparatorio contra Angola.

Por: EFE
Actualizado: 11 de nov, 2025
Julián Álvarez y Nahuel Molina, dos de los tres jugadores desconvocados de la Selección Argentina
