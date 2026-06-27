Jhon Córdoba tuvo el primero, pero arquero le 'ahogó' grito de gol, en Colombia vs. Portugal

El atacante colombiano nuevamente quedó ante otra opción frente al arco, pero su definición no terminó dentro del área portuguesa.

Y es que, luego de un pase que lo dejó 'mano a mano' frente a Diogo Costa; Jhon Córdoba condujo un poco hasta quedar de frente, para sacar un potente remate, que el guarda,eta luso sacó de manera providencial.

De esta manera, el encuentro se mantiene parcialmente igualado.