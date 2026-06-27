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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Córdoba tuvo el primero, pero arquero le 'ahogó' grito de gol, en Colombia vs. Portugal

Jhon Córdoba tuvo el primero, pero arquero le 'ahogó' grito de gol, en Colombia vs. Portugal

El atacante 'cafetero' volvió a intentarlo con potente remate frente al arco, pero nuevamente quedó muy cerca de anotar. Otra opción más para Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Jhon Córdoba en acción de juego frente a Portugal, por el Mundial 2026.
Jhon Córdoba en acción de juego frente a Portugal, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

El atacante colombiano nuevamente quedó ante otra opción frente al arco, pero su definición no terminó dentro del área portuguesa.

Y es que, luego de un pase que lo dejó 'mano a mano' frente a Diogo Costa; Jhon Córdoba condujo un poco hasta quedar de frente, para sacar un potente remate, que el guarda,eta luso sacó de manera providencial.

Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Ghana, por el Mundial 2026.
Gol Caracol

Croacia venció 2-1 a Ghana, sobre el final, y aseguró su presencia en los 16avos del Mundial 2026

Inglaterra venció a Panamá, por la fecha 3 del Mundial 2026
Gol Caracol

Inglaterra venció 2-0 a Panamá y clasificó como primero de su grupo en el Mundial 2026

De esta manera, el encuentro se mantiene parcialmente igualado.

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