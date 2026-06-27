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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Jhon Córdoba y un increíble fallo frente al arco, de cabeza, en Selección Colombia vs. Portugal

Jhon Córdoba y un increíble fallo frente al arco, de cabeza, en Selección Colombia vs. Portugal

El delantero colombiano falló una importante acción de gol, muy cerca del arco 'luso'. La pelota se fue un poco por encima del larguero portugués.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 27 de jun, 2026
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Jhon Córdoba en duelo con Portugal, por el Mundial 2026.
Jhon Córdoba en duelo con Portugal, por el Mundial 2026.
Foto: AFP.

La Selección Colombia inició bien conectada en el 'amanecer' del compromiso, y a tan solo dos minutos de partido, generó la primera opción clara del encuentro.

Todo, tras un pase a Luis Díaz, quien estaba pegado al costado izquierdo del campo. Justo ahí, el colombiano enganchó hacia adentro y sacó un gran remate, que se desvió en el camino.

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Gol Caracol

Inglaterra venció 2-0 a Panamá y clasificó como primero de su grupo en el Mundial 2026

Acción de juego en el duelo entre Croacia vs. Ghana, por el Mundial 2026.
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Croacia venció 2-1 a Ghana, sobre el final, y aseguró su presencia en los 16avos del Mundial 2026

Pero la pelota le quedó a Córdoba, quien sacó un cabezazo que pasó demasiado cerca del larguero, custodiado por Diogo Costa.

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