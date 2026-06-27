Jhon Córdoba y un increíble fallo frente al arco, de cabeza, en Selección Colombia vs. Portugal

La Selección Colombia inició bien conectada en el 'amanecer' del compromiso, y a tan solo dos minutos de partido, generó la primera opción clara del encuentro.

Todo, tras un pase a Luis Díaz, quien estaba pegado al costado izquierdo del campo. Justo ahí, el colombiano enganchó hacia adentro y sacó un gran remate, que se desvió en el camino.

Pero la pelota le quedó a Córdoba, quien sacó un cabezazo que pasó demasiado cerca del larguero, custodiado por Diogo Costa.