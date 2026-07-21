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Primera novedad de Jhon Durán en Portugal; Benfica tomó una contundente decisión

Una nueva oportunidad llegó a la vida y la carrera del delantero colombiano, Jhon Durán, pero la primera medida que tomaron con él sorprendió a más de uno.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de jul, 2026
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Jhon Durán, delantero colombiano, se convirtió en nuevo jugador de Benfica
Jhon Durán, delantero colombiano, se convirtió en nuevo jugador de Benfica
Twitter de Benfica

Jhon Durán ya comenzó su aventura en Benfica, pero la primera decisión del club portugués dejó una noticia que llamó la atención de los aficionados. Aunque el delantero colombiano ya fue presentado como nuevo refuerzo de las 'aguilas', todavía no podrá estar disponible para uno de los compromisos más importantes del inicio de la temporada.

Según informó el diario 'A Bola', Benfica presentó ante la UEFA la lista de jugadores inscritos para disputar la segunda ronda previa de la Europa League contra FC St. Gallen, y el nombre de Jhon Durán no aparece entre los convocados.

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La ausencia del atacante no responde a una lesión ni a un cambio de planes con respecto a su fichaje. De acuerdo con la información publicada por el medio, el club optó por no incluirlo en esta primera lista, pese a que sí inscribió a otros de sus recientes refuerzos para afrontar la serie continental.

No obstante, la decisión no significa que Durán quede descartado para la competición. El reglamento de la UEFA permite realizar modificaciones en la nómina antes del siguiente plazo establecido, por lo que el colombiano todavía podría ser agregado posteriormente si el Benfica avanza de ronda. Además, el conjunto portugués aún dispone de margen para realizar cambios en la inscripción.

Jhon Durán llegó a Portugal con la misión de fortalecer el frente de ataque del equipo dirigido por Marco Silva, que espera recuperar protagonismo tanto en el ámbito local como en las competiciones europeas. Su incorporación generó expectativa entre la afición, especialmente por el potencial que mostró en una parte de su carrera, especialmente con Aston Villa, y por la confianza que el cuerpo técnico ha depositado en sus condiciones.

Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica.
Jhon Durán es nuevo jugador del Benfica.
Foto oficial del Benfica

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Por ahora, la prioridad de Durán será continuar adaptándose al plantel y ponerse a punto físicamente para debutar con la camiseta del Benfica. Aunque la primera determinación del club fue dejarlo fuera de la lista para esta eliminatoria europea, todo apunta a que el colombiano tendrá oportunidades de sumarse más adelante y comenzar a escribir su historia en la institución portuguesa.

La expectativa ahora está puesta en cuándo llegará su estreno oficial y si el Benfica decide incluirlo en las próximas convocatorias, una vez complete su proceso de adaptación y el club pueda modificar la lista presentada ante la UEFA. Mientras tanto, la primera gran novedad de Jhon Durán en Portugal ya quedó marcada por una decisión contundente de las directivas del conjunto lisboeta.

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