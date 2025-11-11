Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Sub-17

Publicidad
Argentina contra México, Brasil ante Paraguay y el Francia-Colombia serán algunos de los duelos destacados de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 masculino de fútbol de Catar, que comienza este viernes tras el cierre de la fase de grupos.
Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueron las últimas en clasificarse en una jornada en la que 16 quedaron eliminadas y 32 confirmaron su pase a la primera ronda eliminatoria.
Dicha ronda de dieciseisavos dejó en el mismo lado del cuadro a Argentina, México, Brasil, Paraguay, Colombia y Francia (vigente subcampeona).
Argentinos, brasileños y franceses se clasificaron como primeros de grupo, la selección colombiana como segunda y Paraguay y México entre las ocho mejores terceras.
También destacan los encuentros entre Alemania, vigente campeona (2023), y Burkina Faso, así como el Venezuela-Corea del Sur y el Portugal-Bélgica.
Las que se quedaron en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile y Nueva Zelanda (cuartas de grupo); Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).
La primera fase concluyó con tres máximos goleadores, todos con 4 tantos: el italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon.
Viernes 14 de noviembre
Zambia vs Mali: 07:30
Portugal vs Bélgica: 07:30
Suiza vs Egipto: 08:00
Francia vs Colombia: 08:30
Argentina vs México: 09:45
República de Irlanda vs Canadá: 10:15
EE. UU. vs Marruecos: 10:45
Brasil vs Paraguay: 10:45
Sábado 15 de noviembre
Senegal vs Uganda: 07:30
República de Corea vs Inglaterra: 07:30
Italia vs Chequia: 08:00
Japón vs Sudáfrica: 08:30
Alemania vs Burkina Faso: 09:45
Venezuela vs RPD de Corea: 10:15
Austria vs Túnez: 10:45
Croacia vs Uzbekistán: 10:45
Hora y dónde ver Colombia vs. Francia, en el Mundial Sub-17
Fecha: viernes 14 de noviembre.
Hora: 8:30 a.m. (hora Colombia).
Estadio: Zona Aspire (Campo 1).
Transmisión: Caracol TV, GolCaracol.com y Ditu.