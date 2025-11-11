Síguenos en::
Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Sub-17

Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Sub-17

La Selección Colombia se enfrentará a Francia en los dieciseisavos de final del Mundial Sub-17 Catar 2025. ¡No se lo pierda y agéndese desde ya!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 11 de nov, 2025
Jugadores de la Selección Colombia contra Alemania, en la fecha 1 de la fase de grupos del Mundial Sub-17
