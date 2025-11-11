Selección Colombia vs. Francia, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido del Mundial Sub-17

Argentina contra México, Brasil ante Paraguay y el Francia-Colombia serán algunos de los duelos destacados de la ronda de dieciseisavos de final del Mundial sub-17 masculino de fútbol de Catar, que comienza este viernes tras el cierre de la fase de grupos.

Las selecciones de Burkina Faso, Uganda, Mali y México fueron las últimas en clasificarse en una jornada en la que 16 quedaron eliminadas y 32 confirmaron su pase a la primera ronda eliminatoria.

Dicha ronda de dieciseisavos dejó en el mismo lado del cuadro a Argentina, México, Brasil, Paraguay, Colombia y Francia (vigente subcampeona).

Argentinos, brasileños y franceses se clasificaron como primeros de grupo, la selección colombiana como segunda y Paraguay y México entre las ocho mejores terceras.

También destacan los encuentros entre Alemania, vigente campeona (2023), y Burkina Faso, así como el Venezuela-Corea del Sur y el Portugal-Bélgica.

Las que se quedaron en el camino tras la fase de grupos son: Bolivia, Nueva Caledonia, Emiratos Árabes Unidos, Fiyi, Haití, Costa de Marfil, El Salvador, Honduras, Tayikistán, Panamá, Chile y Nueva Zelanda (cuartas de grupo); Arabia Saudí, Indonesia, Catar y Costa Rica (peores terceras).

La primera fase concluyó con tres máximos goleadores, todos con 4 tantos: el italiano Samuele Inacio, el belga Rene Mitongo y el checo Vit Skrkon.



Enfrentamientos dieciseisavos de final del Mundial Sub-17

Viernes 14 de noviembre

Zambia vs Mali: 07:30

Portugal vs Bélgica: 07:30

Suiza vs Egipto: 08:00

Francia vs Colombia: 08:30

Argentina vs México: 09:45

República de Irlanda vs Canadá: 10:15

EE. UU. vs Marruecos: 10:45

Brasil vs Paraguay: 10:45

Sábado 15 de noviembre

Senegal vs Uganda: 07:30

República de Corea vs Inglaterra: 07:30

Italia vs Chequia: 08:00

Japón vs Sudáfrica: 08:30

Alemania vs Burkina Faso: 09:45

Venezuela vs RPD de Corea: 10:15

Austria vs Túnez: 10:45

Croacia vs Uzbekistán: 10:45

Hora y dónde ver Colombia vs. Francia, en el Mundial Sub-17

Fecha: viernes 14 de noviembre.

Hora: 8:30 a.m. (hora Colombia).

Estadio: Zona Aspire (Campo 1).

Transmisión: Caracol TV, GolCaracol.com y Ditu.