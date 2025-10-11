A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. México y en dónde verlo EN VIVO por TV

Publicidad
Las emociones del fútbol, este fin de semana, no estarán a cargo de los clubes más importantes del mundo, sino de las selecciones nacionales que tendrán duelos de fogueo o partidos claves para clasificar al mundial de 2026. En el caso de la Selección Colombia será un duelo de preparación contra México con el objetivo de ponerse a punto para la Copa del mundo del próximo año.
Este sábado 11 de octubre, a partir de las 8:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio A, AT&T de Arlington, Estados Unidos, los dirigidos por Néstor Lorenzo se verán cara cara con los mexicanos en lo que será el primer encuentro de esta doble fecha FIFA, puesto que el próximo martes, la partida será frente a Canadá.
La 'tricolor' llega este partido con el tiquete del mundial en el bolsillo, luego de vencer a Bolivia y a Venezuela en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas. Lorenzo realizó una convocatoria con una base grande de los jugadores que disputaron las clasificatorios, incluyendo a figuras como David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz. La principal novedad tiene que ver con Kevin Serna, extremo de Fluminense, quien fue llamado por primera vez. A él se le suman los regresos de futbolistas como Álvaro Montero, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.
El juego entre colombianos y mexicanos se verá por la pantalla principal de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu. La narración estará a cargo de Carlos Alberto Morales, el análisis de Javier Hernández Bonnett y Norberto Peluffo, y, los datos de Juan Camilo Vargas.
Juegos de preparación
2023 (diciembre): México 2-3 Colombia
2022 (septiembre): México 2-3 Colombia
2012 (marzo): México 0-2 Colombia
2010 (septiembre): México 1-0 Colombia
2009 (septiembre): México 1-2 Colombia
2007 (agosto): Colombia 1-0 México
2005 (febrero): México 1-1 Colombia
2003 (febrero): México 0-0 Colombia
2002 (mayo): México 2-1 Colombia
2001 (enero): México 2-3 Colombia
1999 (octubre): México 0-0 Colombia
1995 (noviembre): México 2-2 Colombia
1995 (junio): México 0-0 Colombia
1994 (marzo): México 0-0 Colombia
1992 (agosto): México 0-0 Colombia
1991 (enero): México 0-0 Colombia
1990 (abril): México 2-0 Colombia
1984 (octubre): México 1-0 Colombia
1969 (febrero): México 1-0 Colombia
1968 (octubre): Colombia 0-1 México
1962 (abril): México 1-0 Colombia
1962 (abril): Colombia 2-2 México
1961 (abril): Colombia 0-1 México
1938 (febrero): México 3-1 Colombia
Copa América
2001 (final, Colombia): México 0-1 Colombia
1997 (grupo C, Bolivia): México 2-1 Colombia
1993 (grupo C, Ecuador): Colombia 2-1 México
Copa de Oro
2005 (Estados Unidos, cuartos de final): México 1-2 Colombia