A qué hora juega HOY la Selección Colombia vs. México y en dónde verlo EN VIVO por TV

Las emociones del fútbol, este fin de semana, no estarán a cargo de los clubes más importantes del mundo, sino de las selecciones nacionales que tendrán duelos de fogueo o partidos claves para clasificar al mundial de 2026. En el caso de la Selección Colombia será un duelo de preparación contra México con el objetivo de ponerse a punto para la Copa del mundo del próximo año.

Este sábado 11 de octubre, a partir de las 8:00 p.m. (hora Colombia), en el estadio A, AT&T de Arlington, Estados Unidos, los dirigidos por Néstor Lorenzo se verán cara cara con los mexicanos en lo que será el primer encuentro de esta doble fecha FIFA, puesto que el próximo martes, la partida será frente a Canadá.

La 'tricolor' llega este partido con el tiquete del mundial en el bolsillo, luego de vencer a Bolivia y a Venezuela en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas. Lorenzo realizó una convocatoria con una base grande de los jugadores que disputaron las clasificatorios, incluyendo a figuras como David Ospina, James Rodríguez y Luis Díaz. La principal novedad tiene que ver con Kevin Serna, extremo de Fluminense, quien fue llamado por primera vez. A él se le suman los regresos de futbolistas como Álvaro Montero, Rafael Santos Borré y Johan Carbonero.

El juego entre colombianos y mexicanos se verá por la pantalla principal de Caracol Televisión, GolCaracol.com y Ditu. La narración estará a cargo de Carlos Alberto Morales, el análisis de Javier Hernández Bonnett y Norberto Peluffo, y, los datos de Juan Camilo Vargas.



Selección Colombia clasificada al Mundial de 2026 - Foto: AFP

Historial Colombia vs. México

Juegos de preparación

2023 (diciembre): México 2-3 Colombia

2022 (septiembre): México 2-3 Colombia

2012 (marzo): México 0-2 Colombia

2010 (septiembre): México 1-0 Colombia

2009 (septiembre): México 1-2 Colombia

2007 (agosto): Colombia 1-0 México

2005 (febrero): México 1-1 Colombia

2003 (febrero): México 0-0 Colombia

2002 (mayo): México 2-1 Colombia

2001 (enero): México 2-3 Colombia

1999 (octubre): México 0-0 Colombia

1995 (noviembre): México 2-2 Colombia

1995 (junio): México 0-0 Colombia

1994 (marzo): México 0-0 Colombia

1992 (agosto): México 0-0 Colombia

1991 (enero): México 0-0 Colombia

1990 (abril): México 2-0 Colombia

1984 (octubre): México 1-0 Colombia

1969 (febrero): México 1-0 Colombia

1968 (octubre): Colombia 0-1 México

1962 (abril): México 1-0 Colombia

1962 (abril): Colombia 2-2 México

1961 (abril): Colombia 0-1 México

1938 (febrero): México 3-1 Colombia

Copa América

2001 (final, Colombia): México 0-1 Colombia

1997 (grupo C, Bolivia): México 2-1 Colombia

1993 (grupo C, Ecuador): Colombia 2-1 México

Copa de Oro

2005 (Estados Unidos, cuartos de final): México 1-2 Colombia