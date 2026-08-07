Colombia vs Chile, EN VIVO; hora y dónde ver el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026

Comienza el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026. Este sábado 8 de agosto, la Selección Colombia tendrá su debut y lo hará frente a Chile, en un partido que está programado para las 2:30 de la tarde (hora de nuestro país) y 4:30 p.m. (hora local).

Los dirigidos por Roberto Bruno llegan a territorio paraguayo con la ilusión de hacerse con el título, cuando se baje el telón de este evento el próximo 16 de dicho mes. Para ello, empezar con victoria será clave, más cuando solo clasifican dos por zona.

¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Chile por el Sudamericano Sub-17 de Futsal?

Día: sábado 8 de agosto.

Hora: 2:30 p.m. (hora de Colombia).

Jornada: fecha 1 del grupo A.

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).

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Así están conformados los grupos del Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026

Grupo A



Paraguay

Venezuela

Chile

Uruguay

Colombia

Grupo B



Argentina

Brasil

Bolivia

Ecuador

Perú

Roberto Bruno, técnico de la Selección Colombia de Futsal Foto: X/@FCFSeleccionCol

Convocatoria de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026

Juan David González Marroquín – Real Cundinamarca.

Santiago José Betancourt Valega – Independiente Barranquilla.

Duvan Santiago Parra Hernández – Supercolor.

Mateo Salazar Carvajal – Carmen De Viboral.

Julian Andres Álvarez López – Rionegro FC.

Harol Estik Torres Linares – Atlas Futsal.

Jostin Sneik Barreto Bastos – Atlas Futsal.

Edwin Santiago Mercado Torres – Real Cundinamarca.

Juan Felipe Sepulveda Arias – Bahía Caribe.

Matías Almey Barrios Garzón – Real Cundinamarca.

Sebastian Ruiz Loaiza – Gladiadores FC.

Juan Manuel Solano Gómez – Atlas Futsal.

Kevin Posada Caicedo – U.Sergio Arboleda.

Juan Jose Medrano Santana – Club Deportivo Maracaneiros.

Cuerpo técnico



Roberto Enrique Bruno Castillo – Director Técnico.

Nelson Alexander Cardenas Valencia – Técnico.

Carlos Emilio Mosquera Uvaldo – Preparador De Arqueros.

William Alberto Lara Yepes – Preparador Físico.

Luis Alberto Piragauta Ardila – Médico.

Ariel Dario Navarro Mendoza – Fisioterapeuta.

Alejandro Orrego Arbeláez – Utilero.

Programación de los partidos de fase de grupos

Fecha 1



Perú vs. Bolivia

Argentina vs. Ecuador

Colombia vs. Chile

Paraguay vs. Uruguay

Fecha 2



Ecuador vs. Brasil

Perú vs. Argentina

Uruguay vs. Venezuela

Colombia vs. Paraguay

Fecha 3



Ecuador vs. Perú

Brasil vs. Bolivia

Uruguay vs. Colombia

Venezuela vs. Chile

Fecha 4



Brasil vs. Perú

Bolivia vs. Argentina

Venezuela vs. Colombia

Chile vs. Paraguay

Fecha 5



Bolivia vs. Ecuador

Argentina vs. Brasil

Chile vs. Uruguay

Paraguay vs. Venezuela

¿Quiénes han sido los campeones del Sudamericano Sub-17 de Futsal?

La primera edición se llevó a cabo en 2016, coronando campeón a Brasil, que le ganó 4-2 a Argentina en la final. Posteriormente, en 2022, 'la albiceleste' se hizo con el título, derrotando 2-1 a 'la canarinha'. Ya en el 2024, 'los gauchos' le repitieron la dosis a la 'verdeamarela', pues ganaron 2-0 y retuvieron la corona.