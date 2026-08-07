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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs Chile, EN VIVO; hora y dónde ver el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026

Colombia vs Chile, EN VIVO; hora y dónde ver el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026

Se abre el telón de una nueva edición del Sudamericano Sub-17 de Futsal, esta vez con sede en Paraguay, y 'la tricolor' hace su debut, este sábado, en el grupo A.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 7 de ago, 2026
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Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026
Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026
Twitter de la Federación Colombiana de Fútbol

Comienza el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026. Este sábado 8 de agosto, la Selección Colombia tendrá su debut y lo hará frente a Chile, en un partido que está programado para las 2:30 de la tarde (hora de nuestro país) y 4:30 p.m. (hora local).

Los dirigidos por Roberto Bruno llegan a territorio paraguayo con la ilusión de hacerse con el título, cuando se baje el telón de este evento el próximo 16 de dicho mes. Para ello, empezar con victoria será clave, más cuando solo clasifican dos por zona.

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¿A qué hora y dónde ver Colombia vs. Chile por el Sudamericano Sub-17 de Futsal?

Día: sábado 8 de agosto.
Hora: 2:30 p.m. (hora de Colombia).
Jornada: fecha 1 del grupo A.
Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión y el portal web de Gol Caracol (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos).

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Así están conformados los grupos del Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026

Grupo A

  • Paraguay
  • Venezuela
  • Chile
  • Uruguay
  • Colombia

Grupo B

  • Argentina
  • Brasil
  • Bolivia
  • Ecuador
  • Perú
Roberto Bruno, técnico de la Selección Colombia de Futsal
Roberto Bruno, técnico de la Selección Colombia de Futsal
Foto: X/@FCFSeleccionCol

Convocatoria de la Selección Colombia para el Sudamericano Sub-17 de Futsal 2026

  • Juan David González Marroquín – Real Cundinamarca.
  • Santiago José Betancourt Valega – Independiente Barranquilla.
  • Duvan Santiago Parra Hernández – Supercolor.
  • Mateo Salazar Carvajal – Carmen De Viboral.
  • Julian Andres Álvarez López – Rionegro FC.
  • Harol Estik Torres Linares – Atlas Futsal.
  • Jostin Sneik Barreto Bastos – Atlas Futsal.
  • Edwin Santiago Mercado Torres – Real Cundinamarca.
  • Juan Felipe Sepulveda Arias – Bahía Caribe.
  • Matías Almey Barrios Garzón – Real Cundinamarca.
  • Sebastian Ruiz Loaiza – Gladiadores FC.
  • Juan Manuel Solano Gómez – Atlas Futsal.
  • Kevin Posada Caicedo – U.Sergio Arboleda.
  • Juan Jose Medrano Santana – Club Deportivo Maracaneiros.

Cuerpo técnico

  • Roberto Enrique Bruno Castillo – Director Técnico.
  • Nelson Alexander Cardenas Valencia – Técnico.
  • Carlos Emilio Mosquera Uvaldo – Preparador De Arqueros.
  • William Alberto Lara Yepes – Preparador Físico.
  • Luis Alberto Piragauta Ardila – Médico.
  • Ariel Dario Navarro Mendoza – Fisioterapeuta.
  • Alejandro Orrego Arbeláez – Utilero.

Programación de los partidos de fase de grupos

Fecha 1

  • Perú vs. Bolivia
  • Argentina vs. Ecuador
  • Colombia vs. Chile
  • Paraguay vs. Uruguay

Fecha 2

  • Ecuador vs. Brasil
  • Perú vs. Argentina
  • Uruguay vs. Venezuela
  • Colombia vs. Paraguay

Fecha 3

  • Ecuador vs. Perú
  • Brasil vs. Bolivia
  • Uruguay vs. Colombia
  • Venezuela vs. Chile

Fecha 4

  • Brasil vs. Perú
  • Bolivia vs. Argentina
  • Venezuela vs. Colombia
  • Chile vs. Paraguay

Fecha 5

  • Bolivia vs. Ecuador
  • Argentina vs. Brasil
  • Chile vs. Uruguay
  • Paraguay vs. Venezuela

¿Quiénes han sido los campeones del Sudamericano Sub-17 de Futsal?

La primera edición se llevó a cabo en 2016, coronando campeón a Brasil, que le ganó 4-2 a Argentina en la final. Posteriormente, en 2022, 'la albiceleste' se hizo con el título, derrotando 2-1 a 'la canarinha'. Ya en el 2024, 'los gauchos' le repitieron la dosis a la 'verdeamarela', pues ganaron 2-0 y retuvieron la corona.

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