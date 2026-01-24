Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Selección Colombia  / La Selección Colombia empató 2-2 con Brasil, en su debut en la Copa América de Futsal 2026

La Selección Colombia empató 2-2 con Brasil, en su debut en la Copa América de Futsal 2026

Los dirigidos por Roberto Bruno iniciaron su camino en este torneo con una igualdad a dos goles con el actual campeón. Este domingo jugarán contra Venezuela.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 24 de ene, 2026
Comparta en:
Selección Colombia de Futsal empató con Brasil en su debut
Selección Colombia de Futsal empató con Brasil en su debut
Foto: X/@CopaAmerica

Publicidad

Publicidad

Publicidad