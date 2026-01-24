La Selección Colombia empató 2-2 con Brasil, en su debut en la Copa América de Futsal 2026

Asunción se convirtió en el escenario de un duelo electrizante que marcó el inicio del Grupo B en la Conmebol Copa América 2026. La Selección Colombia de Futsal, bajo la dirección técnica de Roberto Bruno, firmó un gran debut al igualar 2-2 ante Brasil, el actual campeón defensor y uno de los máximos exponente de la disciplina a nivel mundial. En un partido de alta intensidad, el conjunto 'cafetero' demostró que tiene argumentos para pelear por el trono continental.

Desde el pitazo inicial, el quinteto colombiano saltó al recinto paraguayo con una personalidad envidiable. No se habían cumplido siquiera tres minutos de juego cuando la pizarra del entrenador del conjunto nacional dio sus primeros frutos: una transición rápida permitió que Felipe Echavarría, capitán y alma del equipo, definiera con precisión para poner el 1-0. La sorpresa era total, pero la jerarquía de la 'canarinha' no tardó en responder. A los cinco minutos, un remate potente de Dyego fue desviado por Pito, sellando el 1-1 con el que ambos equipos se marcharon al descanso tras una primera mitad de ida y vuelta constante.

El complemento mantuvo el pulso de un clásico sudamericano. Brasil, fiel a su estilo de posesión y rotación asfixiante, logró dar vuelta al marcador al minuto seis de la segunda parte por intermedio de Marlon. Parecía que la lógica del favorito se impondría en el cierre, pero la resiliencia colombiana emergió apenas sesenta segundos después. Sebastián Sánchez aprovechó un espacio en la zona media y sacó un zurdazo fulminante que el guardameta Willian no pudo contener, decretando el 2-2 definitivo que desató el festejo en el banquillo tricolor.

Acción de juego del partido entre Colombia y Brasil en la Copa América de Futsal Foto: X/@CopaAmerica

Este empate rompe los pronósticos iniciales y deja a Colombia en una posición inmejorable de cara a lo que resta de la fase de grupos. Tras haber superado la prueba de fuego ante el gigante del futsal, la 'tricolor' se medirá este domingo ante Venezuela, que llega con descanso tras su fecha libre. En un torneo donde cada detalle cuenta, plantarle cara a Brasil es el mejor mensaje que los nuestros pudieron enviar, el sueño del título en territorio guaraní puede estar más vivo que nunca.

