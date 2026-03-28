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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Colombia vs. Francia: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de preparación

Colombia vs. Francia: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido de preparación

La Selección Colombia tendrá este domingo un exigente reto contra Francia, una de las escuadras favoritas en el próximo Mundial. ¡Agéndese con este compromiso EN VIVO por Gol Caracol!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de mar, 2026
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Colombia y Francia se enfrentan este domingo en partido de preparación de cara al Mundial 2026.
Colombia y Francia se enfrentan este domingo en partido de preparación de cara al Mundial 2026.
Fotos: AFP

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