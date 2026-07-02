Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

La Selección Colombia, que terminó líder del grupo K por encima de Portugal, se enfrentará este viernes por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 a una Ghana que reservó un cupo en la segunda fase como uno de los ocho mejores terceros, en un encuentro que los sudamericanos afrontarán impulsados por su gran trabajo en la fase de grupos. Por supuesto, este duelo lo podrá ver EN VIVO por Gol Caracol, en Ditu y en este portal haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

Con dos victorias en sus dos primeras presentaciones (1-3 contra Uzbekistán y 1-0 contra Congo) y una igualdad en la tercera, precisamente un 0-0 contra los lusos de Cristiano Ronaldo, los dirigidos por el argentino Néstor Lorenzo terminaron el grupo viendo desde la cima a europeos, africanos y asiáticos.

La 'tricolor', a mantener el buen ritmo

De esta forma avanzaron como líderes y en la próxima ronda se pondrán cara a cara con una Ghana que fue de más a menos y que debe recuperarse rápido si no quiere decir adiós.



Selección Colombia - Mundial 2026. AFP.

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Tras debutar con una victoria ante Panamá 1-0, los ghaneses igualaron con Inglaterra 0-0 y cayeron frente a Croacia por 2-1, resultados que la dejaron en la tercera posición de su grupo L.

Luego de un exigente encuentro frente Portugal y sin la posibilidad de haber hecho mayores rotaciones, Colombia saltará al campo con un once similar al de sus dos primeros juegos mundialistas.

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Figura del torneo y autor de dos tantos, el lateral por derecha Daniel Muñoz retornará al once inicial, en el que es probable que también ingrese el lateral por izquierda Johan Mojica.

Mientras tanto, la principal duda es si el entrenador vuelve a apostar Luis Javier Suárez o si mantiene a Jhon Córdoba.

Del lado de los africanos, el portugués Carlos Queiroz, quien tuvo las riendas de Colombia entre febrero de 2019 y diciembre de 2020, se alista para frenar a un equipo y a futbolistas que conoce muy bien.

Con Antoine Semenyo listo para volver a ser titular, el once de Ghana podría repetirse, lo que dejaría una vez más en el banco a Iñaki Williams.

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El atacante del Athletico Bilbao no sumó minutos en el primer juego, disputó 66 en el segundo tras ingresar desde el inicio y volvió a quedarse en el banquillo en el último.

Teñido de amarillo por la gran cantidad de hinchas colombianos que llegarán a la ciudad, el estadio de Kansas City será testigo de un encuentro que decidirá quién avanzará a la próxima fase para jugar contra el ganador del duelo Suiza-Argelia.

La titular de la Selección Ghana en el partido de preparación contra Alemania. AFP

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Alineaciones probables:

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumi, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Jhon Arias, James Rodríguez, Luis Díaz y Luis javier Suárez o Jhon Córdoba.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Ghana: Benjamin Asare; Marvin Senaya, Jonas Adjei, Derrick Luckassen, Gideon Mensah; Elisha Owusu, Thomas Partey, Kwasi Sibo; Antoine Semenyo, Jordan Ayew y Kamaldeen Sulemana.

Seleccionador: Carlos Queiroz.

Colombia vs. Ghana: hora y dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el partido del Mundial 2026

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Día: miércoles 3 de julio.

Jornada: dieciseisavos de final.

Hora: 8:30 p.m. (Colombia).

Árbitro: Clement Turpin (Francia).

Estadio: Arrowhead Stadium, en Kansas.

TV: Gol Caracol y Ditu.

ONLINE: www.golcaracol.com