Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Champions League

Real Madrid vs. Manchester City: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de Champions League

El Santiago Bernabéu recibirá este miércoles una nueva jornada de Champions League con el duelo entre Real Madrid y Manchester City. ¡Prográmese y no se lo pierda!

Por: AFP
Actualizado: 9 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Kylian Mbappé y Erling Haaland, delanteros del Real Madrid y Manchester City respectivamente.
Kylian Mbappé y Erling Haaland, delanteros del Real Madrid y Manchester City respectivamente.
Fotos: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad