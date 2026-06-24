Colombia vs. Portugal ya tiene árbitro designado; será la primera vez que dirija a la 'tricolor'

Ya clasificada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, la Selección Colombia buscará en su siguiente reto frente a Portugal la opción de quedarse con el primer lugar del grupo K. 'Cafeteros' y 'lusitanos' rivalizarán el próximo sábado 27 de junio en la ciudad de Miami, en cumplimiento de la tercera jornada, y para este duelo de 'quilates', se conoció al encargado de impartir justicia en el campo de juego del Hard Rock Stadium.

¿Quién es el árbitro para Colombia vs. Portugal del Mundial 2026?

Así las cosas, la Comisión de Árbitros de la FIFA comunicó este miércoles que Alireza Faghani será el árbitro que se encargará de pitar este importante compromiso. Es de nacionalidad iraní, pero australiano, siendo la primera vez que el colegiado, de 48 años, le dirija un partido oficial a Colombia, mientras que a Portugal ya le pitó en dos ocasiones, una de ellas en la Copa del Mundo de Catar 2022.

Alireza Faghani; Arbitro para el encuentro entre la Selección de Colombia y la Selección de Portugal AFP

En lo que va de esta Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, Faghani pitó el partido entre Francia y Senegal que terminó con triunfo 3-1 para 'les bleus' en el MetLife Stadium, por lo que el compromiso entre colombianos y portugueses será el segundo duelo que gestionará en esta cita orbital.



Más detalles de Alireza Faghani

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Nació en Kashmar (Irán) el 21 de marzo de 1978. Su carrera arbitral la inició en el año 2000 , pero su debut en la máxima categoría del fútbol iraní se presentó hasta el 21 de octubre de 2005.

Además, desde 2008 forma parte de la lista internacional de árbitros FIFA, y se consolida como uno de los colegiados más prestigiosos en el continente asiático.

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Desde que obtuvo su insignia FIFA, Faghani ha dirigido partidos de la Copa del Mundo, Copa Asiática, Liga de Campeones de la AFC y la Copa Confederaciones. También tiene participaciones en los Mundiales de Rusia 2018 y Catar 2022.

¿Cuándo es Colombia vs. Portugal por el Mundial 2026?

El partido por la tercera, y última de la fase de grupos, está pactado para este sábado 27 de junio en el Hard Rock Stadium, de la ciudad de Miami, con un horario establecido de las 6:30 de la tarde, en Colombia, y por supuesto se podrá ver EN VIVO por Gol Caracol y Ditu. La 'tricolor' es primera del grupo K con 6 puntos, y Portugal es segunda con 4 unidades.