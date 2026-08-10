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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Nuevo anuncio de la Dimayor, tras fuerte terremoto; hay decisión sobre juegos de Liga y Copa BetPlay

Nuevo anuncio de la Dimayor, tras fuerte terremoto; hay decisión sobre juegos de Liga y Copa BetPlay

Luego del fuerte terremoto que afectó a varias regiones del país, la Dimayor tomó una importante decisión sobre la quinta jornada de la Liga y los octavos de final de la Copa Colombia.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Balón del FPC.
Balón del FPC.
COLPRENSA.

Este lunes, en Colombia se vivió un fuerte susto por un terremoto de 7,4 que afectó a ciudades principales como Quibdó, Pereira, Cali y Manizales. A primera hora, la Dimayor decidió aplazar los tres partidos que restaban de la fecha 4 de la Liga BetPlay II-2026. Sin embargo, más tarde se pronunció sobre otra determinación de cara a los partidos programados para esta semana, incluido los de Copa Colombia.

Acá el comunicado:

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"La División Mayor del Fútbol Colombiano – DIMAYOR, se permite informar que, tras realizar un monitoreo constante y una evaluación de la situación que atraviesan las diferentes ciudades y regiones del país afectadas por el terremoto, se ha tomado la decisión de aplazar toda la programación del Fútbol Profesional Colombiano (FPC) correspondiente a esta semana. Esta determinación responde, ante todo, a nuestro compromiso con Colombia y con todas las personas que hoy enfrentan momentos de dificultad. En circunstancias como estas, entendemos que el fútbol debe estar al servicio del país y acompañar a quienes más lo necesitan".

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"Por esta razón, los 36 clubes profesionales que hacen parte de la DIMAYOR concentrarán esta semana sus esfuerzos en contribuir a la atención y recuperación de las comunidades afectadas, poniendo a disposición sus capacidades y recursos para apoyar al país durante esta emergencia. De igual manera, nuestra prioridad será brindar acompañamiento y respaldo a todos los jugadores, cuerpos técnicos, colaboradores y sus familias que hayan resultado afectados por el terremoto. El fútbol colombiano es, ante todo, una familia, y en momentos difíciles debemos permanecer unidos y solidarios. La DIMAYOR hace un llamado a toda la familia del fútbol colombiano, a sus clubes, jugadores, cuerpos técnicos, trabajadores, aficionados y aliados, para unir esfuerzos y acompañar al país en este momento. Hoy el fútbol puede esperar. Colombia nos necesita".

Acá los partidos que estaban programados para esta semana:

Fecha 5 de la Liga BetPlay II-2026

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14 de agosto
Llaneros vs. Deportes Tolima

Octavos de final de Copa BetPlay 2026

12 de agosto
Deportivo Cali vs. Atlético Nacional

13 de agosto
Inter de Bogotá vs. Real Cundinamarca
Alianza Valledupar vs. Once Caldas
Independiente Medellín vs. Deportivo Pasto

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14 de agosto
Millonarios vs. Barranquilla FC.

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