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Gol Caracol  / Barcelona está cerca de anotarle golazo a Real Madrid, con campeón del mundo; a mínimos detalles

Barcelona está cerca de anotarle golazo a Real Madrid, con campeón del mundo; a mínimos detalles

Luego de la culminación del Mundial 2026, el fichaje de mercados se empieza a mover y el cuadro 'culé' es uno de los equipos que más ha dado de qué hablar, con importante movimiento.

Por: EFE
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Rodri y el Balón de Oro
Rodri, ganador del Balón de Oro en 2024 - Foto:
AFP

El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández 'Rodri' ha dado su visto bueno para que el FC Barcelona negocie su fichaje con el club inglés, según han confirmado a EFE fuentes de la entidad 'azulgrana'.

Aunque la prioridad del 'cojunto cule' es reforzar la delantera, tal y como ha insistido públicamente el entrenador alemán Hansi Flick, en las oficinas del Spotify Camp Nou ven una oportunidad de mercado en el jugador madrileño, de 30 años, que termina contrato el próximo verano.

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La irrupción del conjunto 'azulgrana' abre un nuevo escenario para el futuro de Rodri, que parecía dirigirse al Real Madrid. De hecho, según informaron varios medios, el jugador había alcanzado un acuerdo con el club blanco, pero el traspaso se había enfriado por las desavenencias económicas entre el Real Madrid y el Manchester City.

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Flamante campeón del Mundial con España y MVP del torneo, al centrocampista le convence el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte ocho de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González 'Pedri', Ferran Torres y Lamine Yamal).

Lamine Yamal junto a Rodri en uno de los partidos de España en el Mundial 2026.
Lamine Yamal junto a Rodri en uno de los partidos de España en el Mundial 2026.
Foto: Getty Imágenes

Rodri, Balón quien fue el ganador del Balón de Oro en el 2024, y actualmente campeón del mundo con la Selección de España es considerado como uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzaría la medular, una parcela que en el FC Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira 'Gavi', Pedro González 'Pedri', Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y el neerlandés Frenkie de Jong que juega como centrocampista.

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Sin embargo, el centrocampista sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le obligará a estar de baja durante las próximas semanas , aún no se ha concretado el tiempo esperado de la recuperación, entre tanto el futbolista continua en un tratamiento conservador.

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