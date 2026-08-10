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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Dimayor canceló partido Junior vs Pereira; la delegación 'matecaña' regresará a suelo risaraldense

Dimayor canceló partido Junior vs Pereira; la delegación 'matecaña' regresará a suelo risaraldense

Hace algunos minutos, la Dimayor emitió una nota oficial en la que comunicó la decisión tomada luego del terremoto en Colombia, que dejó a Pereira como una de las ciudades más afectadas.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de ago, 2026
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Debido al terremoto vivido este lunes; a Pereira le aplazaron el partido frente a Junior.
Debido al terremoto vivido este lunes; a Pereira le aplazaron el partido frente a Junior.
Foto: X de Pereira y AFP.

Colombia se encuentra conmocionada este lunes 10 de agosto, después de que a las 7:34 de la mañana se registrara un terremoto con epicentro en el departamento del Chocó y que terminó dejando afectaciones, un centenar de muertos y personas heridas en ciudades como Quibdó, Pereira, Armenia, Manizales y Cali.

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Y en ese sentido, la Dimayor emitió hace pocos minutos un comunicado de prensa en el que decidió el aplazamiento definitivo del duelo entre Junior de Barranquilla y Deportivo Pereira, previsto para este lunes y que inicialmente se había decidido correr para el martes 11 de agosto.

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"Teniendo en cuenta que Pereira ha sido una de las ciudades más afectadas por el terremoto, se ha decidido aplazar de manera indefinida el partido entre Junior y Pereira, correspondiente a la Fecha 4 de la #LigaBetPlayDIMAYOR II-2026. Desde la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 nos solidarizamos con todos los integrantes del Deportivo Pereira, especialmente con sus jugadores, miembros del cuerpo técnico y sus familias. Los acompañamos en este difícil momento. La nueva fecha y hora del encuentro serán comunicadas oportunamente a través de los canales oficiales de la 𝐃𝐈𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑", se leyó en una nota oficial del ente rector del campeonato en nuestro país.

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Extraoficialmente se indicó en horas de la mañana, que los jugadores de los 'matecañas' estaban angustiados y tratando de encontrar noticias con respecto al estado de salud de sus familiares en la capital de Risaralda.

Hay que agregar que los duelos Águilas Doradas vs. Llaneros e Independiente Medellín vs. Millonarios se postergaron para este martes.

Reporte de las autoridades tras el terremoto de este 10 de agosto en Colombia

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Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió el lunes gran parte de Colombia causando decenas de muertos y el derrumbe de edificios en ciudades del centro del país, así como daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

El Gobierno colombiano declaró la situación de "desastre nacional" cuantificando en al menos 71 las personas fallecidas hasta el momento, una cifra que se prevé que aumente en las próximas horas.

La mayor cantidad de fallecidos se registra en el departamento de Risaralda, donde hay 40 muertos, seguido por 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, epicentro del terremoto, señaló la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) en un comunicado

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