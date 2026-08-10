Johan Mojica y una posibilidad de cambiar de club en España; hay una propuesta en la mesa

Johan Mojica es tema noticioso en territorio español, tras reveladora información que lo ubica en otro equipo para este mismo mercado de transferencias. Y es que, incluso, ya se conoce la cifra a la que estarían dispuestos a pagar por el lateral ‘cafetero’.

Después de la Copa del Mundo, muchos jugadores han empezado a recibir ‘coqueteos’ de importantes clubes a nivel local e internacional. Y Mojica no ha sido la excepción, pues, a pesar de tener contrato vigente con el Mallorca de España; ha aparecido histórico equipo, que busca incorporarlo en esta misma ventana de transferencias.

Sin embargo, habrá que ver si es posible llegar a un acuerdo por el colombiano, quien es titular indiscutible en la selección de nuestro país; además de ser considerado como una de las piezas clave en su actual club.

🚨✅🇨🇴 El #Getafe ha cerrado a #JohanMojica a falta de la firma.



Podría ser oficial en las próximas horas, está CERRADO, el club Azulon pagará entorno a 500k por el colombiano.



Teníamos la info desde el otro día pero no podíamos contarlo, buen trabajo también de nuestro amigo… pic.twitter.com/Q1CFlLkFjY — RumoreGTF 🐐 (@MercattoGtf) August 9, 2026

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“Según medios mallorquines, el Getafe ofrece al club bermellón una pequeña cantidad en torno al medio millón de euros, apuntan algunas fuentes, por el internacional colombiano, que viene de participar en el Mundial y tiene un año más de contrato y la posibilidad de incluir algún jugador en la operación”, indicó de entrada la información de ‘Mundo Deportivo’, en donde se dio reveladora noticia sobre el futuro del futbolista ‘cafetero’.



Y es que, al parecer, desde Getafe ya le han venido siguiendo los pasos al lateral de 33 años, quien ha venido deslumbrando con sus actuaciones en la Liga de España; pero más ahora, con lo que fue su actuación en el certamen mundialista, mismo al que llegó hasta los octavos de final con la Selección Colombia.

“A punto de cumplir los 34 años (el próximo 21 de agosto), Mojica llegó al Mallorca hace dos temporadas procedente de Osasuna y en el caso de fichar ahora por el Getafe cumpliría su decimocuarto curso seguido en el fútbol español, tras haber pasado por el Rayo, el Girona o el Villarreal entre otros equipos", terminó de citar el medio anteriormente mencionado, que le hace seguimiento a la situación del colombiano.

🚨 El #Getafe negocia con fuerza y está cerca de cerrar un acuerdo por Johan Mojica.



✨ El futbolista está encantado.



⏳ Las próximas horas son clave para definir todo.#Getafe #Mercato #LaLiga pic.twitter.com/GgM6ujPNng — Jose Antonio Garcia Hernandez (@infohernandezzz) August 10, 2026

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Cabe destacar que, inicialmente, el 'cafetero' debe presentarse con el Mallorca para realizar la pretemporada, pensando en lo que será el inicio de la nueva campaña. Sin embargo, todo podría dar un giro importante, teniendo en cuenta que en los próximas días, horas y hasta semanas, se podrían finiquitar las negociaciones entre Getafe y Mojica.

Si bien, parece ser que hay disposición de ambas partes para cerrar el acuerdo; sí que hay varios puntos todavía para concretar la operación.