Síguenos en:
Tendencias:
AMERICA DE CALI
LUIS DÍAZ
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
NÉSTOR LORENZO
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Johan Mojica y una posibilidad de cambiar de club en España; hay una propuesta en la mesa

Johan Mojica y una posibilidad de cambiar de club en España; hay una propuesta en la mesa

El colombiano, quien es una de las principales figuras tanto en Mallorca como en la 'tricolor'; ahora está a puertas de cambiar de aires en este mercado, con rumbo hacia histórico club.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 10 de ago, 2026
Comparta en:
Johan Mojica Selección Colombia
Johan Mojica, futbolista de la Selección Colombia en el Mundial 2026 - Foto:
AFP

Johan Mojica es tema noticioso en territorio español, tras reveladora información que lo ubica en otro equipo para este mismo mercado de transferencias. Y es que, incluso, ya se conoce la cifra a la que estarían dispuestos a pagar por el lateral ‘cafetero’.

Después de la Copa del Mundo, muchos jugadores han empezado a recibir ‘coqueteos’ de importantes clubes a nivel local e internacional. Y Mojica no ha sido la excepción, pues, a pesar de tener contrato vigente con el Mallorca de España; ha aparecido histórico equipo, que busca incorporarlo en esta misma ventana de transferencias.

España campeón del Mundial 2026
Gol Caracol

Barcelona le cerró la puerta de salida a campeón del mundo; se vienen largas negociaciones

La DIMAYOR aplazó la jornada del lunes, para el martes debido al sismo.
Fútbol Colombiano

La Dimayor anunció el aplazamiento de los partidos de hoy de la Liga II, por terremoto en Colombia

Últimas noticias

Luis Díaz envió sentido mensaje a las víctimas del terremoto en Colombia.
Colombianos en el exterior

Luis Díaz no se olvidó de Colombia y envió emotivo mensaje, por fuerte terremoto en nuestro país

Jorge Carrascal, mediocampista colombiano de Flamengo, se lamenta por un opción de gol errada
Colombianos en el exterior

Jorge Carrascal pasó raspando en triunfo 2-0 de Flamengo sobre Vitoria; "muchos errores"

Sin embargo, habrá que ver si es posible llegar a un acuerdo por el colombiano, quien es titular indiscutible en la selección de nuestro país; además de ser considerado como una de las piezas clave en su actual club.

Publicidad

“Según medios mallorquines, el Getafe ofrece al club bermellón una pequeña cantidad en torno al medio millón de euros, apuntan algunas fuentes, por el internacional colombiano, que viene de participar en el Mundial y tiene un año más de contrato y la posibilidad de incluir algún jugador en la operación”, indicó de entrada la información de ‘Mundo Deportivo’, en donde se dio reveladora noticia sobre el futuro del futbolista ‘cafetero’.

Y es que, al parecer, desde Getafe ya le han venido siguiendo los pasos al lateral de 33 años, quien ha venido deslumbrando con sus actuaciones en la Liga de España; pero más ahora, con lo que fue su actuación en el certamen mundialista, mismo al que llegó hasta los octavos de final con la Selección Colombia.

“A punto de cumplir los 34 años (el próximo 21 de agosto), Mojica llegó al Mallorca hace dos temporadas procedente de Osasuna y en el caso de fichar ahora por el Getafe cumpliría su decimocuarto curso seguido en el fútbol español, tras haber pasado por el Rayo, el Girona o el Villarreal entre otros equipos", terminó de citar el medio anteriormente mencionado, que le hace seguimiento a la situación del colombiano.

Publicidad

Cabe destacar que, inicialmente, el 'cafetero' debe presentarse con el Mallorca para realizar la pretemporada, pensando en lo que será el inicio de la nueva campaña. Sin embargo, todo podría dar un giro importante, teniendo en cuenta que en los próximas días, horas y hasta semanas, se podrían finiquitar las negociaciones entre Getafe y Mojica.

Si bien, parece ser que hay disposición de ambas partes para cerrar el acuerdo; sí que hay varios puntos todavía para concretar la operación.

WhatsApp-Channel Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
GoogleNewsProvider ⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Johan Mojica

Publicidad

Publicidad

Publicidad