Luis Díaz no se olvidó de Colombia y envió emotivo mensaje, por fuerte terremoto en nuestro país

Hace un par de minutos, Luis Díaz tomó la palabra en sus redes sociales, enviando emotivo mensaje para todo el pueblo colombiano, por el reciente temblor que golpeó y afectó a varias ciudades en el territorio nacional.

“Mucha fuerza para todos los afectados por el temblor en Colombia. Mi corazón y mis pensamientos están con ustedes; que Dios los bendiga y los proteja siempre”, citó el guajiro en su cuenta oficial de Instagram, dejando claro que, aunque esté al otro lado del mundo, no se olvida de su pueblo.

Esta historia, en la red social anteriormente mencionada, tuvo tanta trascendencia que el mismo Yáser Asprilla la compartió en su cuenta, dejando claro que todos están pendientes de la difícil situación social que se está viviendo actualmente en nuestro país.

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Sin embargo, eso no fue todo, pues Johan Mojica también compartió un mensaje en su Instagram, citando: “oremos por Colombia, por favor”; esto, debido al terremoto que golpeó al territorio nacional en horas de la mañana.



En la Federación Colombiana de Fútbol también se apropiaron del tema y enviaron sentidas palabras para los afectados y víctimas del desastre natural, que sorprendió a Colombia este lunes 10 de agosto, de 2026.

“La Federación Colombiana de Fútbol expresa su solidaridad con las comunidades de Chocó, Valle del Cauca, Caldas, Risaralda y demás regiones del país que se han visto impactadas por el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto. Desde la FCF enviamos un mensaje de fortaleza y acompañamiento a todas las personas que han vivido esta situación, especialmente a quienes han sufrido pérdidas o afectaciones”, citó el organismo más importante, a nivel fútbol, en nuestro país.

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Por otra parte, Teófilo Gutiérrez también se pronunció ante ester lamentable hecho, enviando unas palabras de aliento a través de su cuenta oficial de Instagram, por este hecho que ha afectado a cientos de personas en todo el territorio nacional.

"Mucha fuerza para mi país y las ciudades en las que hubo temblor", agregó el oriundo de 'La Chinita', refiriéndose a los hechos acontecidos este lunes.