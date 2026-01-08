Efecto Falcao; Millonarios anunció los precios de los abonos para el primer semestre de 2026

El 2025 fue un año para el olvido para Millonarios, que quedó en deuda en todos los frentes, situación que generó malestar entre su hinchada. Sin embargo, con la llegada de una nueva temporada, el club y sus aficionados esperan ver una mejor versión del equipo en 2026.

De cara al nuevo año, las directivas del conjunto ‘embajador’ han apostado por una importante renovación de la nómina y ya confirmaron seis incorporaciones: Carlos Darwin Quintero, Mateo García, Sebastián Valencia, Julián Angulo, Rodrigo Ureña y el regreso estelar de Radamel Falcao García, quien iniciará su segundo ciclo con la institución capitalina.

La llegada de refuerzos de experiencia y proyección busca fortalecer al equipo tanto en lo futbolístico como en lo anímico, con el objetivo de volver a ser protagonista en los torneos que afrontará durante el primer semestre.



Millonarios reveló precios de los abonos

Luego de confirmar el retorno del ‘Tigre’, Millonarios dio a conocer a su afición los precios de los abonos para el primer semestre de 2026. El plan incluye los partidos de la Liga BetPlay y la Copa Sudamericana, competencias en las que el club espera contar con el respaldo masivo de sus seguidores en el estadio.

"Elegir estar también es amar". 🏟️💙



En nuestros 80 años, hagamos latir El Campín. Abónate 2026-1. 🔥⚽️



Si eres abonado antiguo, revisa tu correo. ¡ Ya estamos emitiendo las reservas!



𝐿𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜, 𝐴𝑚𝑜𝑟 𝑦 𝐺𝑙𝑜𝑟𝑖𝑎 Ⓜ️



— Millonarios FC (@MillosFCoficial) January 8, 2026

El abono incluye los 10 partidos de Liga en los que Millonarios oficie como local; es decir, los encuentros de fases posteriores del rentado local, así como los de la Copa Sudamericana, no están contemplados en el plan.

"Los abonados de la fase regular del todos contra todos de la Liga BetPlay 2025-2 son considerados "ABONADOS ANTIGUOS" los cuales tienen derecho a renovar su abono para la Liga 2026-1 conservando la misma cantidad de abonos y respetando su localidad y silla.

Los abonados antiguos tendrán desde el jueves 8 de enero de 2026, hasta el martes 20 de enero de 2026 a medio día garantizado su puesto. A partir de ese momento se liberan los abonos que no fueron renovados, el abonado antiguo mantiene el precio del abono, pero no se garantiza la misma ubicación.

Si eres abonado antiguo, a tu correo registrado como el titular del abono en: entradasmillonarios.com, te llegará el link de la reserva de tus sillas para renovar tu abono, has clic en el enlace recibido en el mail para continuar con el pago de tus entradas que verás reflejadas posteriormente en QUENTRO", escribió el club a través de un comunicado en sus redes sociales.