"Luis Díaz, una amenaza constante, puso a los de Hamburgo bajo presión"; tras 2-2 de Bayern

Una semana después de sufrir contra Augsburgo su primera derrota en esta Bundesliga, el Bayern Múnich no pudo pasar del empate 2-2 en el campo del Hamburgo, un equipo que lucha por la permanencia, este sábado en la 20ª jornada. Luis Díaz marcó el segundo tanto de los 'bávaros' en este compromiso.

Con 51 puntos, los dirigidos por Vincent Kompany le brindan ahora una buena oportunidad al Borussia Dortmund - segundo y con 42 enteros -, para aproximarse a seis unidades en la clasificación, en caso de victoria del equipo 'amarillo' este domingo en el césped de su Westfalenstadion ante el colista Heidenheim.

Por supuesto, concluido el duelo entre Hamburgo y Bayern en el Volksparkstadion, salieron a 'flote' las habituales calificaciones para los protagonistas en el terreno de juego, y 'Lucho' Díaz no fue la excepción a la regla.

Luis Díaz y un festejo de gol en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. AFP

¿Qué dijeron en la prensa de Alemania tras Hamburgo 2-2 Bayern?

Así las cosas, en la web del diario 'T-Online' de Berlín destacaron que el exJunior de Barranquilla "entró, marcó y celebró segundos después de ingresar: culminó la combinación ideal entre Gnabry y Olise con una definición perfecta para poner el 1-2 parcial. Le dio mucha energía al partido y se mantuvo como una amenaza constante. Puntuación: 2".



Mientras que en 'TZ' de Múnich precisaron que "entró en la mitad del partido y anotó directamente. Puso a los hamburgueses bajo presión en la 'contra' con su agresivo arranque Nota: 2".



Así presentó el partido por la fecha 20 de la Bundesliga

En el partido de este sábado, el Bayern se vio abajo en el marcador por un penal transformado por el portugués Fabio Vieira en el 34', pero el inglés Harry Kane (42') y el colombiano Luis Díaz (46') remontaron para los bávaros.

Kane suma así 22 dianas en esta Bundesliga y dobla al segundo de la tabla de máximos anotadores, Deniz Undav (Stuttgart, que lleva 11.

Pero lejos de asegurar su triunfo, el Bayern vio cómo el Hamburgo reaccionaba con el 2-2, que terminó siendo definitivo, por un gol del croata Luka Vuskovic en el 53'.

En la última media hora de partido, la presión del Bayern fue asfixiante pero no suficiente para conseguir el triunfo, disparando los nervios después de encadenar un segundo partido liguero sin triunfo.

Luis Díaz en Hamburgo vs. Bayern Múnich por la Bundesliga. AFP

Entre medias, eso sí, el Bayern ganó 2-1 en Eindhoven al PSV en la Liga de Campeones, donde pasó automáticamente a octavos de final en calidad de segundo clasificado de la fase regular, solo superado por el Arsenal inglés.