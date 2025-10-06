Néstor Lorenzo no le quita el ojo a la Selección Colombia Sub-20; "hemos apoyado"

La Selección Colombia Sub-20 clasificó a los octavos de final del Mundial de la categoría que se lleva a cabo en Chile. La 'tricolor' se quedó con el primer lugar del grupo F tras acumular cinco puntos producto de un triunfo 1-0 sobre Arabia Saudita y dos empates contra Noruega (0-0) y frente a Nigeria por 1-1, y ahora se alista para los 'mata-mata'.

En las últimas horas, Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia de mayores, se refirió al combinado que dirige César Torres, asegurando que está contento por el proceso que ha venido teniendo su colega en las juveniles. El argentino ha seguido muy cerca la evolución de este combinando que son el futuro para la absoluta.

Selección Colombia Sub-20

"La Sub-20 va bien. Tanto en el Mundial, como en el Sudamericano hemos estado cerca de César (Torres) apoyando de alguna manera, estando alentando, también ese es el futuro", dijo de entrada Lorenzo en charla exclusiva con el periodista Juan Pablo Hernández de Gol Caracol y quien está siguiendo los pasos de la 'amarilla' de mayores que se alista para una nueva doble jornada FIFA contra México y Canadá.



A renglón seguido, Lorenzo sostuvo que "ese es el proceso que necesita el jugador, cuando no se clasifica a un Mundial los procesos se truncan. A la Sub-17, a la Sub-20 les ha ido bien, estamos contentos con eso".



¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia en el Mundial Sub-20?

Los dirigidos por César Torres se presentarán este miércoles 8 de octubre cuando se enfrenten en los octavos de final a su similar de Sudáfrica, en compromiso que se efectuará en el Estadio Fiscal de Talca con horario de las 2.30 de la tarde de nuestro país.

Este partido entre colombianos y sudafricanos lo podrá ver EN VIVO por TV y GRATIS por la señal principal de Gol Caracol, vía ONLINE en www.golcaracol.com