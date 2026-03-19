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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Luis J. Suárez y Luis Díaz, estrellas de Bayern y Sporting que liderarán a la Selección Colombia

Luis J. Suárez y Luis Díaz, estrellas de Bayern y Sporting que liderarán a la Selección Colombia

La Selección Colombia tendrá lo mejor de su nómina para los partidos frente a Croacia y Francia, de las fecha Fifa del 26 y 29 de marzo próximos. Lorenzo ya destapó sus cartas.

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 19 de mar, 2026
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Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, y Luis Javier Suárez, atacante de Sporting Lisboa, son figuras en Selección Colombia
Luis Díaz, delantero del Bayern Múnich, y Luis Javier Suárez, atacante de Sporting Lisboa, son figuras en Selección Colombia
AFP

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