Daniel Muñoz está "viviendo un lindo sueño"; emotivo mensaje, tras su gol en Mundial 2026

Daniel Muñoz fue uno de los grandes protagonistas de la victoria 3-1 de la Selección Colombia sobre Uzbekistán en la primera fecha de la fase de grupos del Mundial de 2026. El lateral antioqueño no solo tuvo una destacada actuación, sino que también vivió una jornada inolvidable al marcar su primer gol en una Copa del Mundo.

Tras el encuentro, el futbolista compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que reflejó la felicidad que siente por estar disputando el torneo más importante del fútbol y por haber contribuido al triunfo de la 'tricolor' en su estreno mundialista.

"Viviendo este lindo sueño, paso a paso ya dimos el 1/8, un camino largo y seguramente que va ser muy difícil pero esta familia tiene hambre de más", escribió Muñoz, quien disputa su primera Copa del Mundo con la Selección Colombia.

El defensor también destacó el orgullo que siente por representar al país en una vitrina tan importante como el Mundial de 2026.



"Muy orgulloso de representar mi bandera, nuestra cultura, nuestras raíces y de que el mundo conozca que el Dios en el que yo creo es un Dios que cumple promesas y que honra al que le honra", añadió el futbolista.

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En su publicación, mencionó que el equipo ya dio "el 1/8", haciendo referencia a los ocho partidos que se necesitan para ser campeón del Mundial 2026: tres de fases de grupos, dieciseisavos, octavos, cuartos, semifinales y final.

Gol de Daniel Muñoz con la Selección Colombia en el Mundial AFP

Más allá de ello, el mensaje evidencia la confianza y la ilusión que existe dentro del plantel dirigido por Néstor Lorenzo, que comenzó con pie derecho su participación en la Copa del Mundo.

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Para Muñoz, además, el compromiso frente a Uzbekistán quedará grabado para siempre. Después de consolidarse como uno de los mejores laterales colombianos de los últimos años, el antioqueño logró marcar su primer tanto en un Mundial, un hito que pocos futbolistas nacionales han tenido la oportunidad de alcanzar.

Finalmente, el jugador agradeció el apoyo de los aficionados colombianos y envió un mensaje de unidad para afrontar los desafíos que vienen en el certamen.

"Gracias por todo el apoyo, Colombia. No se imaginan lo que podemos lograr si estamos unidos", concluyó.