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Gol Caracol  / Selección Colombia  / Así quedó la tabla de posiciones del grupo K, en el Mundial 2026, tras Colombia 2-1 Uzbekistán

Así quedó la tabla de posiciones del grupo K, en el Mundial 2026, tras Colombia 2-1 Uzbekistán

El cuadro 'cafetero' se montó en el grupo K, tras importante triunfo frente a los asiáticos, en el debut por el certamen mundialista. Así quedó la tabla.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 17 de jun, 2026
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Festejo de la Selección Colombia
Festejo de la Selección Colombia
AFP

Colombia derrotó 2-0 el domingo a Jordania con un doblete de Jhon Arias, en su último partido de preparación de cara al Mundial de Norteamérica 2026.

En el minuto 41', con una asistencia de James Rodríguez, Arias se repuso a un resbalón y remató al segundo palo para anotar el 1-0 del amistoso disputado en San Diego, Estados Unidos.

Abbosbek Fayzullaev festejando anotación en contra de la Selección Colombia, por el Mundial 2026.
Selección Colombia

Vea el gol de Abbosbek Fayzullaev, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

Luis Díaz
Selección Colombia

Vea el gol de Luis Díaz, en la Selección Colombia vs. Uzbekistán, por el Mundial 2026

El segundo tanto se concretó en el 55' con un oportuno cabezazo del extremo del Palmeiras, que recibió el pase del recién ingresado Santiago Arias.

Los cafeteros marcaron el ritmo en el inicio del primer tiempo y fueron superiores en el control de la pelota. Sin embargo, Jordania, sin desesperarse, consiguió bloquear los avances del rival.

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Cuando el combustible de los colombianos parecía acabarse, llegó el primer gol de Arias. En adelante, Jordania se replegó y tuvo pocas oportunidades de amenazar el arco cafetero.

El partido terminó de manera accidentada tras la expulsión de Amer Jamous en el 90' por una jugada peligrosa contra Jorge Carrascal.

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Colombia integra el Grupo K de la Copa del Mundo y enfrentará a Portugal, Uzbekistán y República Democrática del Congo.

Jordania junto a Argentina, Argelia y Austria conforman el Grupo J de la Copa del Mundo que arranca este jueves.

Así quedó la tabla de posiciones en el grupo K, por el Mundial 2026:

Pos.EquipoPJPTSGD
1🇨🇴 Colombia13+2
2🇨🇩 RD Congo110
3🇵🇹 Portugal110
4🇺🇿 Uzbekistán10-2
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