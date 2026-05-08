"David Ospina cumplió su ciclo en Selección Colombia; están ahí Kevin Mier y Aldair Quintana"

Pasan los días y se acerca el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. Y en ese sentido, para la definición de los jugadores convocados se plantean las fechas del 11 de mayo, para entregar una lista de 55 deportistas, y del 31 del presente mes para confirmar a los 26 elegidos para la cita orbital. En el caso de la Selección Colombia es habitual que en los espacios deportivos y en las redes sociales se planteen debates. Así, en entrevista con el 'Anecdotario' de Gol Caracol, Martín Arzuaga entregó opiniones controversiales, en el caso de los arqueros que debería llevar Néstor Lorenzo a la competencia oficial.

"Yo creo que Ospina ya cumplió su ciclo y no es malo decirlo. Es buena persona, es un gran señor, es un hombre disciplinado, profesional. Pero también en qué incide David Ospina dentro del grupo, en el liderazgo del que hablan. ¿Qué hemos ganado con liderazgo?. Para mí, él hoy está por detrás de un Kevin Mier o un Aldair Quintana", expresó el exfutbolista, que desde hace un tiempo es panelista de Espn.

'El Toro' no solamente piensa en el corto plazo, sino también en el futuro del arco de Colombia. "Hay que ir proyectando a otros, para que vayan conociendo esto. En su momento, David tuvo la oportunidad y también tenía a otros arqueros, a los Óscar Córdoba, a los Calero y a ellos los desplazaron por él. Uno tiene que entender como jugador que ya llega a un ciclo", agregó el nacido en Becerril, en el departamento del Cesar.

Martín Arzuaga, exjugador de Selección Colombia. Jim McIsaac/Getty Images

¿Quiénes deben ser los delanteros de la Selección Colombia para el Mundial 2026?

"Dicen que van a llevar a tres. Sin embargo, para mí los nueve serían: Jhon Córdoba y Luis Suárez. Y en lo personal, sumaría también a Kevin Viveros, el del Paranaense. Viveros viene marcando goles, pero para allá no miran. Y qué lástima eso, porque es un jugador que también le puede dar muchas alternativas de juego al 'profe' (Néstor Lorenzo)".



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¿Cómo ve a la Selección Colombia para el Mundial?

"Con los ojos en el corazón,campeona. Sin embargo, ya con la realidad, creo que pasamos a una siguiente fase y ya. No tenemos más".

¿Por qué no creer en llegar más lejos?

"Porque creo que el 'profe' tampoco ha seleccionado a los jugadores que están en un buen momento, y eso conlleva a que haya conformismo. También da para que no haya competencia, y eso conlleva a que al que no se encuentra en un buen momento, sabe y entiende que va a estar y ya por ser de la entraña del profe (Néstor Lorenzo). Cuando se escoge por meritocracia, yo siento que eso le da un plus a la Selección Colombia".



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