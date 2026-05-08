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Gol Caracol  / Selección Colombia  / "David Ospina cumplió su ciclo en Selección Colombia; están ahí Kevin Mier y Aldair Quintana"

"David Ospina cumplió su ciclo en Selección Colombia; están ahí Kevin Mier y Aldair Quintana"

El tema de los convocados de la Selección Colombia para el Mundial 2026 es de frecuente conversación entre la gente del fútbol y una de las posiciones que causa discusión es la del tercer arquero.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 8 de may, 2026
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David Ospina, arquero de la Selección Colombia
David Ospina, arquero de la Selección Colombia
AFP

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