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Gol Caracol  / Lionel Messi dio sus favoritos para ganar el Mundial 2026; "Francia está muy bien otra vez"

Lionel Messi dio sus favoritos para ganar el Mundial 2026; "Francia está muy bien otra vez"

El capitán de la Selección Argentina, Lionel Messi, reveló a sus candidatos para quedarse con el Mundial 2026, resaltando a Francia por encima de la 'albiceleste', que defiende la corona.

Por: EFE
Actualizado: 8 de may, 2026
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Jugadores de la Selección Argentina, levantando el título de la Copa del Mundo 2022.
Jugadores de la Selección Argentina, levantando el título de la Copa del Mundo 2022.
Foto: AFP.

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