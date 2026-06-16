Néstor Lorenzo sueña en grande con la Selección Colombia: "Quiero ser campeón del mundo"

Todo está listo para el primer partido de la Selección Colombia en el Mundial 2026. Este miércoles 17 de junio, a las 9:00 de la noche (hora de Colombia) y por la fecha 1 del grupo K, enfrenta a Uzbekistán. Sobre ello, el entrenador, Néstor Lorenzo, habló en rueda de prensa, haciendo énfasis en jugadores como James Rodríguez, Luis Díaz, Willer Dita y Jhon Córdoba. De igual manera, analizó al rival y dejó claro cómo llega el equipo, la ilusión que hay y el plan ejecutado.

¿Qué mensaje da a la Selección?

"Que disfruten. agradezcan y se maten por la camiseta de Colombia. Volvemos a un Mundial, tras ocho años, y tenemos ilusión y ganas de hacer las cosas de la mejor manera".

¿Cómo influye la cercanía con la hinchada?

"Se ha dado de manera natural. Los muchachos han dado todo en la cancha, juegan con el corazón y eso la gente lo interpreta. La prensa tiene que estar y que acompañen. Queremos que todos los que hacemos parte del núcleo de la selección estemos unidos para afrontar un reto importante".

¿Cuál es el análisis de Uzbekistán?

"El dispositivo táctico y estratégico está claro. Hay dos partidos: defensivo y ofensivo, y en ese sentido, las características del rival son claras. Ganaremos tanto los duelos de ataque y defensa".



¿Le preocupa ser favorito en este partido?

"Los Mundiales demuestran que no hay equipos pequeños, no se debe subestimar a nadie. Uzbekistán tiene un gran técnico, cinco jugadores de categoría y sabe a qué juega".

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¿Cómo llega James Rodríguez?

"Está bien. Ha ido creciendo en la parte de rendimiento físico y, por supuesto, su talento también, haciéndolo un jugador que, a veces, sin correr tanto como otros, marca la diferencia y le da claridad al juego".

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección de Colombia AFP

¿En qué nivel llega Colombia en cuanto a la intensidad?

"Estamos a la altura. Hemos jugado con Croacia y Francia y si bien nos superaron en el partido, por momentos estuvimos al nivel. El tema es defender bien y atacar de la mejor manera. Jugar bien no es solo correr".

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¿Qué tan importante es contar con Willer Ditta?

"Ha tenido un gran torneo en México, con Cruz Azul, y eso le permitió estar acá. Está a disposición como todos los demás. La decisión final se tomará basado en lo que se necesite y el rival".

¿Cómo elige a los once? ¿En qué se basa?

"Es un balance entre la parte estratégica del partido y las condiciones individuales de cada uno".

¿Lo sorprenden los resultados en lo que va del Mundial?

"Era esperado porque el que se siente en inferioridad de condiciones, se siente más cómodo defendiendo bajo. Además, hay jugadores potentes, con unas transiciones mortíferas. Francia contra Senegal fue una cosa impresionante, por ejemplo".

Pasar de ser asistente a técnico, en un Mundial, ¿Qué significa?

"Trabajé mucho desde la sombra. Aprendí de José Pékerman y otros entrenadores que tuve. Cuando me retiré, tenía claro que quería ser técnico. Me interesé por aprender, estudiar y capacitarme. Espero disfrutarlo".

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección de Colombia AFP

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¿Cómo siente al grupo?

"Los muchachos son espectaculares. Hay una entrega absoluta, saben que la camiseta de Colombia es lo más importante. No podemos ir por menos que por todo".

¿Cómo llega Luis Díaz?

"Todos los jugadores que están en el Mundial recuerdan al niño que soñaba estar acá. 'Lucho' es así. Uno le dice que "hoy descansa", pero agarra la pelota, es así. Me da satisfacción. Siempre hacemos una relación, en Argentina, con el sueño del pibe, y eso pasa con estos muchachos. Va desde la ilusión que hay en la cabeza y el sentimiento del corazón".

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¿Qué tanto de lo que hizo en el último partido, contra Jordania, se verá frente a Uzbekistán?

"Estamos bien, tenemos a 26 leones y estoy feliz".

¿Qué quiere representar Colombia en este Mundial?

"Hablamos de identidad y esencia. Queremos transmitir alegría. Colombia necesita un motivo para sonreír y haremos lo máximo posible para que eso pase. Sé lo que le gusta a la gente y el fútbol que el colombiano disfruta".

¿Cómo manejar la presión que hay en Luis Díaz?

"Él ya lo vivió, en la Copa América y las Eliminatorias Sudamericanas. Hubo momentos donde no anotaba y todos se alarmaban. Sin embargo, es un proceso y tiene que estar más arriba de las presiones. Esperamos que haga un gran Mundial y sea de los mejores jugadores".

James Rodríguez y Néstor Lorenzo AFP

¿Qué decirle a la afición colombiana?

"Gracias. Solo se puede agradecer. La ilusión que ellos tienen, también la tenemos nosotros".

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¿Qué significa jugar en el estadio Ciudad de México?

"Es mítico y te emociona con solo pisar el césped y saber que ahí vimos al mejor Pelé y al mejor Maradona. En ese momento, estaba en la juvenil, entrené con la selección mayor y lo tengo fresco. Recordar lo que hizo Diego y sus compañeros es increíble. Ahora, Pelé fue un monstruo también".

¿Cuál es su opinión de que 65.000 hinchas puedan estar en el estadio?

"Nosotros estamos desde el 2023, pero, al poco tiempo que tomamos la selección, a donde vamos, hay una marea amarilla que nos sigue y alienta. Y todo eso lo generaron los jugadores con lo hecho en el campo. Esperamos devolverles alegrías".

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¿Qué estilo tiene Uzbekistán?

"Tienen línea de cinco, con tres centrales, carrileros, extremos y un '9' que juega bien de espaldas. Sabe contraatacar y aprovecha las pelotas quietas. Es un equipo de cuidado, de mucho orden y que sabe a qué juega. Hay que asumir el protagonismo, buscar espacios y se deberá tener paciencia y agresividad en el final".

¿Cómo ve las pausas de hidratación?

"Cuando la temperatura es alta, superando los 30 y 35 grados, la pausa es correcta, pero cuando se hace de cuatro o cinco minutos ya pasa a otro tema. En su momento, se mostraba al técnico hablando con los futbolistas y, ahora, muestran comerciales. Entonces se perdió la esencia y pasó a otro tema. Así que ya no sé si el sentido inicial era eso o la hidratación real de los jugadores".

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, dando una charla en medio de un entrenamiento AFP

¿Cómo está el equipo desde lo físico por la altura?

"Estuvimos en Guarne y Bogotá, después bajamos a San Diego, pero creo que la adaptación será buena".

¿Los suplentes están a la altura de los titulares?

"Hay que tenerlos a todos bajo el mismo mensaje. Todos están en buen nivel, parejo. Ellos saben que el que entra, debe hacerlo igual o mejor al que salió".

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¿Se viene una revancha por el título que perdió en 1990?

"Lo del Mundial del 90' ya pasó. Cada reto es nuevo y un desafío distinto. Ningún escenario es el mismo. Ojalá que me toque ser campeón del mundo y cuanto antes mejor".

¿Cómo está Jhon Córdoba?

"Los 26 jugadores están bien. Córdoba ya hizo fútbol, está apto. No hizo los partidos preparatorios y está atrasado en lo futbolístico, pero de resto, está bien".

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¿Cuál fue el plan que se llevó a cabo en estos días antes del debut?

"La preparación mental se viene haciendo desde hace rato. Hay que manejar la ansiedad, tratar de optimizar el tiempo que se está con ellos porque, a veces, los mensajes no son los que llegan. Cuando uno habla mucho, no llega. Que no se distraigan con las redes, familiares y representantes en la previa. El jugador puede hacer algo en el campo, el técnico no. Me gustaba más jugar que dirigir porque dependía más de mí".