Chicó vs. América, en vilo; "descanso de la Policía y Halloween" echaron por la borda al fútbol

Por la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025, el Boyacá Chicó tenía previsto recibir al América de Cali en el estadio El Campín de Bogotá el jueves 30 de octubre. Sin embargo, en las últimas horas, la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia de la capital desestimó la realización del encuentro en el ‘Coloso de la 57’.

El compromiso debía jugarse inicialmente en el estadio La Independencia de Tunja, pero el escenario fue reservado para una serie de conciertos de artistas como Marco Antonio Solís, Morat y Aleks Syntek, lo que llevó al club ajedrezado a solicitar a las autoridades el uso de El Campín como sede alterna.

Comunicado de Boyacá Chicó

Frente a la negativa de la Comisión Local, el Boyacá Chicó manifestó su inconformidad a través de un comunicado oficial, asegurando que cumplía con todos los requisitos exigidos para ejercer como local en Bogotá.

Publicidad

“Informamos que, pese a contar con todos los conceptos favorables de las autoridades (Secretaría de Salud 06-oct, Alcaldía Local 08-oct, Policía 10-oct, Secretaría de Ambiente 14-oct, Secretaría de Movilidad 17-oct, IDIGER 22-oct), fuimos citados a sesión de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia de Bogotá para el lunes 27 de octubre (cuatro días antes del partido), y sorpresivamente en dicha sesión, la Comisión no autorizó el encuentro programado para el jueves 30 de octubre en El Campín vs. América, aduciendo la necesidad de descanso de la Policía para atender la jornada de Halloween del 31 de octubre”, indicó el club en su pronunciamiento.

El comunicado agrega que la Comisión fundamentó su decisión en la necesidad de garantizar el descanso de la fuerza pública, aunque el club no comparte que dicho argumento afecte un evento deportivo programado para el día anterior. Además, el Chicó propuso medidas adicionales, como reducir el aforo y reforzar la seguridad privada, con el fin de disminuir la demanda policial, propuestas que finalmente no fueron aprobadas.

Publicidad

Comunicado N° 007 del 2025 pic.twitter.com/oVblBUBH2c — BOYACÁ CHICÓ F.C. (@BCHICOFCOFICIAL) October 28, 2025

Por su parte, el presidente del club, Eduardo Pimentel, se refirió al tema en diálogo con Blog Deportivo de Blu Radio: “Apenas hacen la votación sale negativa, me dicen que la Policía no tiene la cantidad de uniformados para cubrir el evento porque el día siguiente es Halloween (…) He ido a seis ciudades, pero ustedes saben que en Colombia solo hay un estadio privado; los demás pertenecen a alcaldías o gobernaciones, y muchas veces nos dicen que no”.

Pimentel reconoció que ve poco probable que el partido se dispute el jueves y explicó que el club está a la espera de definir un nuevo escenario para recibir al América de Cali, en un duelo clave para sus aspiraciones en las últimas jornadas de la Liga BetPlay II-2025.