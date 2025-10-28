Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Chicó vs. América, en vilo; "descanso de la Policía y Halloween" echaron por la borda al fútbol

Chicó vs. América, en vilo; "descanso de la Policía y Halloween" echaron por la borda al fútbol

El encuentro correspondiente a la fecha 18 de la Liga BetPlay II-2025 fue aplazado debido a la negativa que recibió el conjunto ‘ajedrezado’ por parte de la Comisión Local de Seguridad, Comodidad y Convivencia de Bogotá.

Por: Javier García
Actualizado: 28 de oct, 2025
Comparta en:
Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2025.
Boyacá Chicó en la Liga BetPlay II-2025.
COLPRENSA.

Publicidad

Publicidad

Publicidad